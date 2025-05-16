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İstanbul'daki barış müzakerelerinden "esir takası" çıktı! Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma

İstanbul'daki barış müzakerelerinden "esir takası" çıktı! Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma

İstanbul barış görüşmelerinin ardından konuşan Ukrayna Savunma Bakanı Umerov, "Rusya'yla bin kişiye karşılık bin kişi takas edilmesi konusunda anlaşmaya vardık" bilgisini paylaştı. Rus heyetinin başkanı Medinskiy ise "Müzakerelerde elde ettiğimiz sonuçlardan genel olarak memnunuz" dedi.

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Türk, Rus ve Ukraynalı heyetler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bugün bir araya geldi.

Yaklaşık 1 saat 45 dakika süren toplantının ardından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri ve İstanbul’daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy basına açıklamalarda bulundu.

"Sonuçlardan memnunuz"

Rusya Devlet Başkanı Putin'in inisiyatifiyle Ukrayna tarafıyla doğrudan yapılan müzakerelerin sona erdiğini kaydeden Medinskiy, "Müzakerelerde elde ettiğimiz sonuçlardan genel olarak memnunuz ve temasları sürdürmeye hazırız." dedi.

İstanbul'daki barış müzakerelerinden "esir takası" çıktı! Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma - Resim: 0

"1000 kişiye 1000 kişilik büyük bir esir takası yapılacak"

Medinskiy, müzakerelerde üzerinde anlaşmaya vardıkları hususlar hakkında bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki günlerde 1000 kişiye 1000 kişilik büyük bir esir takası yapılacak. Ukrayna tarafı, devlet başkanları düzeyinde doğrudan görüşme talep etti. Bu talebi kayda aldık. Rusya ve Ukrayna, olası ateşkese yönelik bakışlarını ayrıntılı olarak sunacak, ardından müzakereler devam edecek. Bunu makul görüyoruz."

İstanbul'daki barış müzakerelerinden "esir takası" çıktı! Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma - Resim: 1

Ukrayna: "Yakında bir sonraki aşamanın ne olduğunu size bildireceğiz"

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov da "(Rusya'yla) Bin kişiye karşılık bin kişi takas edilmesi konusunda anlaşmaya vardık" dedi.

Umerov, farklı modaliteler üzerinde de çalıştıklarını aktararak "Meslektaşlarımız temas halinde ve tüm belgeleri değiş tokuş edeceğiz. Şimdi esir takası yapmaya ihtiyacımız var. Yakında bir sonraki aşamanın ne olduğunu size bildireceğiz." diye konuştu.

İstanbul'daki barış müzakerelerinden "esir takası" çıktı! Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma - Resim: 2

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