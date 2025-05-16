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Genel af çıkacak mı? DMM ve Adalet Bakanlığı'ndan açıklama

Genel af çıkacak mı? DMM ve Adalet Bakanlığı'ndan açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), yeni yargı paketiyle ilgili "12 yıl ceza alan biri 9 ay hapis yatıp çıkacak" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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DMM, yeni yargı paketiyle ilgili "12 yıl ceza alan biri 9 ay hapis yatıp çıkacak" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Önümüzdeki hafta Meclis'e gelmesi öngörülen "Ceza Yargı Paketi" ile aralarında cinayet, cinsel istismar gibi suçlardan hüküm giyenlerin de bulunduğu yaklaşık 55 bin mahkuma tahliye yolunun açılacağı iddia edilmişti.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Yeni yargı paketiyle 12 yıl ceza alan biri 9 ay hapis yatıp çıkacak' iddiası doğru değildir. Adalet Bakanlığının çalışmaları sonucunda 2 yılın altındaki suçların yatarının olmamasının, 'cezasızlık algısına' neden olduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda hazırlanan 10. Yargı Paketi'nin yasalaşması halinde, cezalarda indirime gidilmesi değil, 2 yılın altında ceza alanların da cezaevine girmesi sağlanacaktır. Yargı Paketi, cezası 2 yılın altında olan ve yatarı olmayan suçlarda dahi en az 8'de 1 oranında cezaevinde kalma zorunluluğu getirmektedir. Dolayısıyla, 8'de 1 oran hesaplanarak, '12 yıl ceza alan birinin 9 ay hapis yatıp çıkacağı' yönündeki iddialar tamamen asılsızdır."

Yargı Paketi'nin, iddia edildiği gibi bir genel af değil, bir infaz düzenlemesi olduğu belirtilen açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.

DMM
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