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Ukrayna'dan Rusya'ya müzakerelerle ilgili kötü haber

Ukrayna'dan Rusya'ya müzakerelerle ilgili kötü haber

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Rusya'nın, İstanbul'daki barış müzakerelerini 2022'deki İstanbul görüşmelerine bağlamak istediğini, bu girişimin başarısız olacağını açıkladı.

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Yermak, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, şunları kaydetti:

"Ruslar, (İstanbul barış müzakerelerini) 2022 yılıyla ilişkilendirmek istiyor ancak bugünkü müzakereleri o döneme bağlayan tek şey İstanbul şehridir, başka bir şey değil. Rusya'nın, şimdiki durumu 2022'ye bağlama çabalarının hepsi başarısızlıkla sonuçlanacak."

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