Uraloğlu duyurdu: İstanbul Havalimanı Avrupa'da ilk sırada

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılı nisan ayında İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama bin 481 uçuşla Avrupa'da uçak trafiği en yoğun olan 10 havalimanı arasında ilk sırada yer aldığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, en çok yeni uçuş ekleyen Avrupa ülkeleri arasında günlük ortalama 196 yeni uçuş ile Türkiye'nin 4. sırada olduğunu bildirdi. Uraloğlu, "Günlük ortalama 869 iç hat uçuşuyla ülkemiz uçak trafiğinde Avrupa'da ikinci sırada yer aldı" dedi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 2025 yılı nisan ayı verilerini değerlendirdi. Uraloğlu, “İstanbul Havalimanı’nı günlük ortalama bin 481 uçuşla Avrupa’da uçak trafiği en yoğun olan 10 havalimanı arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı’nı bin 387 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı, bin 350 London Heathrow Havalimanı takip etti.” dedi.

İstanbul Havalimanı’nın kargo uçuşlarındaki performansına da dikkat çeken Uraloğlu, “Nisan ayında günlük ortalama 38,1 kalkış trafiğiyle İstanbul Havalimanı, Avrupa’daki kargo trafiği en yoğun havalimanları arasında 4. sırada yer aldı. Bu tablo, ülkemizin hava lojistiğinde bölgesel bir merkez haline geldiğini gösteriyor” diye konuştu.

2025 yılı Nisan ayında iç hatlarda gerçekleşen uçak trafiği bakımından da Türkiye’nin zirveye oynadığını belirten Uraloğlu, “Günlük ortalama 869 iç hat uçuşuyla ülkemiz Avrupa’da ikinci sırada yer aldı. Fransa 975 trafikle ilk sırada, İtalya ise 854 trafikle üçüncü sırada bulunuyor.” açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, düşük maliyetli havayolu şirketlerinin uçuş trafiğinde de Türkiye’nin öne çıktığını belirterek, “Sabiha Gökçen Havalimanı günlük ortalama 219,8 kalkışla Avrupa’da 5. sırada, Antalya Havalimanı ise 179,3 kalkışla 10. sırada yer aldı” açıklamasında bulundu.

Uraloğlu ayrıca Türkiye’nin günlük ortalama yeni uçuş ekleyen ülkeler sıralamasında da öne çıktığını vurgulayarak, “2025 yılı Nisan ayında günlük ortalama 196 yeni uçuş ekleyen Türkiye, Avrupa’da 4. sırada yer aldı. Bu da hava ulaşımındaki büyümenin sürdüğünü göstermektedir” değerlendirmesinde bulundu.