Bomba iddia! Ali Koç olağanüstü kongre kararı aldı, Fenerbahçe seçime gidiyor

Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kulis bilgilerine göre; Başkan Ali Koç, camiadaki "olağanüstü seçim" seslerine kulak verdi.

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Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un istifa çağrılarını reddetmesi üzerine imza kampanyası başlatılmıştı. Fenerbahçe'de başkanlık döneminin en yoğun istifa kampanyasıyla karşı karşıya olan Ali Koç, bu durumdan çıkış noktası arıyor.

Fenerbahçe'nin eski genel sekreteri ve başkan adayı Mahmut Uslu'nun dün gerçekleştirdiği basın toplantısında "İmza vermeyeceğim. Başkanın kendisinin ayrılması ya da güven oyu istemesi gerekiyor" çıkışı etkisini gösterdi.

Fenerbahçe seçime gidiyor

ODA TV'de yer alan habere göre Ali Koç, Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Mahmut Uslu'nun da adaylığını açıklamasının ardından camiadaki "olağanüstü seçim" seslerine kulak verdi. Odatv'nin edindiği bilgiye göre, Fenerbahçe Kulübü olağanüstü seçime gidiyor.

Yeniden aday olacak mı?

Ancak başkan Ali Koç koltuğunu bırakma niyetinde değil. Koç, olağanüstü seçimde aday olarak güven tazeleme niyetinde.