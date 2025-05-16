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DenizBank ve OPET'ten Üretici Kart sahiplerine akaryakıtta sıfır faiz avantajı

DenizBank ve OPET'ten Üretici Kart sahiplerine akaryakıtta sıfır faiz avantajı

DenizBank, OPET işbirliğiyle üreticilere akaryakıt harcamalarında hız ve kolaylık sağlamak üzere yeni bir kampanyayı hayata geçirdi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında, 500 bin Üretici Kart sahibi çiftçi, ülke genelindeki OPET istasyonlarında, Otobil Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirecekleri akaryakıt alımlarında, haziran sonuna kadar 4 aya varan faizsiz vade avantajından faydalanacak.

DenizBank'ın OPET'e sunduğu sanal POS altyapısıyla, Otobil Mobil'e üye olan Üretici Kart sahipleri, tarımsal faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları akaryakıt harcamalarını dijital ortamda, hızla ve güvenle gerçekleştirirken, akaryakıt gibi temel bir girdiyi vadeli ve faizsiz alabilme imkanı ile nakit akışını daha sağlıklı yöneterek üretimlerini aksatmadan sürdürebilecek finansal esnekliğe kavuşacak.

İşbirliği, dijital teknolojilerin, temel tarımsal girdilerin alım sürecini daha pratik hale getirmek üzere kullanılmasının da önemli bir örneğini oluşturuyor.

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