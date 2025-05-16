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İsrail gece boyunca Gazze'yi vurdu! Saldırılar sabah şiddetlendi: 100'den fazla Filistinli öldü

İsrail gece boyunca Gazze'yi vurdu! Saldırılar sabah şiddetlendi: 100'den fazla Filistinli öldü

İsrail'in Gazze'nin kuzeyine gece yarısı başlayan ve sabah şiddetlenen saldırılarında 100'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Gazze’deki sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, bölgenin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'ne İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 100'den fazla kişinin cenazeleri getirildi.

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya, Cibaliya, Tel ez-Zater ve Tel es-Sultan bölgelerine gece yarısı başlayan ve sabah şiddetlenen saldırılar düzenlediği aktarıldı.

Gazze'de 11 evin hedef alındığı saldırılarda, Beyt Lahiya'da aralarında kadın ve çocukların bulunduğu yerinden edilmiş en az 10 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Cibaliya'nın doğusundaki Zamu Caddesi'ndeki bir ambulansın İsrail savaş uçakları tarafından saldırıya uğradığı kaydedildi.

İsrail'in saldırılarıyla henüz sayıları tespit edilemeyen çok sayıda yaralının da bulunduğu belirtilirken, Filistinlilerin başka bölgelere kaçmak zorunda kaldığı ifade edildi.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 876 Filistinli hayatını kaybetti, 7 bin 957 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 10'a, yaralıların sayısı da 119 bin 998'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

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