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Türkiye'de nisanda 118 bin 359 konut satıldı! En çok satış o ilde

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türkiye'de nisanda 118 bin 359 konut satıldı! En çok satış o ilde

Türkiye genelinde konut satış sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56,6 artarak 118 bin 359 oldu. İstanbul, 18 bin 645 ile nisanda en çok konutun satıldığı il oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Yüzde 56,6 artış

Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 56,6 artışla 118 bin 359'a çıktı.

İstanbul ilk sırada

İstanbul, 18 bin 645 ile nisanda en çok konutun satıldığı il oldu. Bu ili 10 bin 889 konut satışıyla Ankara, 7 bin 14 ile İzmir takip etti.

Konut satış sayısının en az olduğu iller ise 37 konutla Ardahan, 75 konutla Tunceli ve 88 konutla Bayburt olarak sıralandı.

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