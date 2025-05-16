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AXA Türkiye, 2024'te 4,6 milyar lira net kar elde etti

AXA Türkiye, 2024'te 4,6 milyar lira net kar elde etti

AXA Türkiye, hayat dışı branşlarda yüzde 69,2 büyüme kaydederek 2024 yılını 4,6 milyar lira net karla tamamladı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, AXA Türkiye, "2025 Acente Buluşmaları" kapsamında, 2024'ün finansal sonuçlarını paylaştı.

Stratejik planı doğrultusunda sigortacılığa odaklanarak finansal çeviklik ve güçlü bilanço elde eden AXA Türkiye'nin yıl sonu itibarıyla prim üretimi, 61,1 milyar liraya ulaştı.

AXA Türkiye, hayat dışı branşlarda yüzde 69,2'lik büyüme elde ederek yılı 4,6 milyar lira net kar ve yüzde 8,3'lük pazar payıyla sonlandırdı. 5,7 milyar liralık ödenmiş sermayeye ulaşan şirketin sermaye yeterlilik oranı, yüzde 150,5 seviyesinde tutularak sürdürülebilir ve karlı büyüme devam ettirildi.

Yangın sigortalarına yoğunlaşarak üretim faaliyetleri ve artan müşteri portföyüyle aktif müşteri sayısını 3,7 milyona, yaşayan poliçe adetini ise 5,4 milyona yükselten AXA Türkiye'nin, hayat ve emeklilik tarafında fon büyüklüğü 12,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Şirketin Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yaşayan sözleşme adedi 75 bine, Otomatik Katılım Sistemi (OKS) yaşayan sertifika adedi 171 bine, hayat ve ferdi kaza sigortalarındaki yaşayan poliçe sayısı ise 208 bine yükseldi.

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