İzmir'de CHP'li 15-20 kişilik grup İHA ekibine saldırdı Fahrettin Altun kınadı

CHP’nin 19 Mayıs’ta Gündoğdu Meydanı’nda düzenleyeceği mitingle ilgili sahne kurulumu yapılan alanda vinç kazası yaşanması üzerine olayı haberleştirmek için alana giden İHA ekibi, 15-20 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, saldırıyı kınayarak, "son aylarda sık sık şiddet hadiseleriyle gündeme gelen ana muhalefet partisinin bu tür taşkınlıklara kendi içinde bir çözüm bulabilmesini umuyorum" dedi.

Abone ol

CHP'nin İzmir mitingi hazırlıkları öncesi yaşanan kazayı haberleştirmek için olay yerine giden İHa ekibi, 15-20 kişilik bir grubun saldırısına uğradı.

Başlarından ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Muhabir Ali İhsan Çiftçi ve Kameraman Abdurrahman Derici, saldırganlardan şikayetçi oldu.

"Taşkınlıklara kendi içinde bir çözüm bulabilmesini umuyorum"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda buluna Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, saldırıyı kınadı. Altun açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Ana muhalefet partisinin miting hazırlıkları sırasında meydana gelen bir kazayı haberleştirmek için görev yaptıkları sırada birtakım saldırganlar tarafından darp edilen ve yaralanan İhlas Haber Ajansı emekçileri muhabir Ali Hasan Çiftçi ve kameraman Abdurrahman Derici’ye geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum. Saldırganları şiddetle kınıyor, son aylarda sık sık şiddet hadiseleriyle gündeme gelen ana muhalefet partisinin bu tür taşkınlıklara kendi içinde bir çözüm bulabilmesini umuyorum. Gazetecilerimizin şiddetin hiçbir türüyle muhatap olmadan görevlerini yapabilmesi için İletişim Başkanlığı olarak gerekli imkan ve şartları hazırlama görevimizi kararlılıkla sürdüreceğiz."