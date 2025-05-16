BIST 9.541
DOLAR 38,84
EURO 43,54
ALTIN 4.015,16
HABER /  GÜNCEL

Adalet Bakanlığı'nda "bakan yardımcısı" kaldırıldı

Adalet Bakanlığı'nda "bakan yardımcısı" kaldırıldı

Adalet Bakanlığı teşkilat yapısında değişikliğe gidildi. Bakan yardımcılığı kaldırıldı, müsteşarlık makamı geri getirildi. Yeni düzenleme Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Abone ol

Adalet Bakanlığı teşkilat yapısında önemli bir değişikliğe gidildi. "Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunun 15. maddesiyle Adalet Bakanlığı’nda bakan yardımcılığı uygulaması sona erdirildi, yerine “Adalet Bakanlığı Müsteşarı” unvanı getirildi.

Yapılan değişiklikle, 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanunu’nda geçen “Adalet Bakanlığı ilgili bakan yardımcısı” ibaresi, “ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı” şeklinde revize edildi.

Bu düzenleme, 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne geçilmesinin ardından kaldırılan müsteşarlık makamının yeniden tesis edilmesi anlamına geliyor. Hatırlanacağı üzere, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tüm bakanlıklarda müsteşarlıklar kaldırılmış ve yerine bakan yardımcılığı uygulaması getirilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Trendyol Süper Lig'de 36. hafta! Galatasaray 25. şampiyonluğunu ilan edebilir
Trendyol Süper Lig'de 36. hafta! Galatasaray 25. şampiyonluğunu ilan edebilir
Tuz Gölü fayı uyarısı! Tüm iddialar çürüdü, 7 üzeri deprem diyerek uyardı
Tuz Gölü fayı uyarısı! Tüm iddialar çürüdü, 7 üzeri deprem diyerek uyardı
Netanyahu'dan Trump'a karşı hamle! Özel ekip kuruyor
Netanyahu'dan Trump'a karşı hamle! Özel ekip kuruyor
Balon balığı avcılığına yönelik destekleme tutarı artırıldı
Balon balığı avcılığına yönelik destekleme tutarı artırıldı
Eğitimde 4+4+4 yerine 2+2 ya da 3+1 geliyor! Lise eğitimi kıslaıyor
Eğitimde 4+4+4 yerine 2+2 ya da 3+1 geliyor! Lise eğitimi kıslaıyor
Galatasaray ve Trabzonspor, PFDK'ye sevk edildi
Galatasaray ve Trabzonspor, PFDK'ye sevk edildi
27 ilde FETÖ operasyonu Ali Yeryikaya gözaltı sayısını açıkladı
27 ilde FETÖ operasyonu Ali Yeryikaya gözaltı sayısını açıkladı
Barcelona La Liga'da şampiyonlunu ilan etti
Barcelona La Liga'da şampiyonlunu ilan etti
Kayseri'de alkollü sürücü polisin dur ihtarına uymadı olanlar oldu
Kayseri'de alkollü sürücü polisin dur ihtarına uymadı olanlar oldu
ABD'de eski FBI Direktörü Comey'e şok suçlama
ABD'de eski FBI Direktörü Comey'e şok suçlama
Diyanet’ten Veli Ağbaba’nın araç iddialarına yalanlama
Diyanet’ten Veli Ağbaba’nın araç iddialarına yalanlama
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'den Türkiye ve ABD'ye teşekkür
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'den Türkiye ve ABD'ye teşekkür