Adalet Bakanlığı'nda "bakan yardımcısı" kaldırıldı

Adalet Bakanlığı teşkilat yapısında değişikliğe gidildi. Bakan yardımcılığı kaldırıldı, müsteşarlık makamı geri getirildi. Yeni düzenleme Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Adalet Bakanlığı teşkilat yapısında önemli bir değişikliğe gidildi. "Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunun 15. maddesiyle Adalet Bakanlığı’nda bakan yardımcılığı uygulaması sona erdirildi, yerine “Adalet Bakanlığı Müsteşarı” unvanı getirildi.

Yapılan değişiklikle, 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanunu’nda geçen “Adalet Bakanlığı ilgili bakan yardımcısı” ibaresi, “ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı” şeklinde revize edildi.

Bu düzenleme, 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne geçilmesinin ardından kaldırılan müsteşarlık makamının yeniden tesis edilmesi anlamına geliyor. Hatırlanacağı üzere, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tüm bakanlıklarda müsteşarlıklar kaldırılmış ve yerine bakan yardımcılığı uygulaması getirilmişti.