Eğitimde 4+4+4 yerine 2+2 ya da 3+1 geliyor! Lise eğitimi kıslaıyor

MEB, eğitimde 4+4+4 sistemi yerine 2+2 ya da 3+1 modellerini gündeme aldı. 2012 yılından bu yana uygulanan eğitim sisteminin değişmesi için Milli Eğitim Bakanlığı hazırlıklara başladı. Buna göre 4+4+4 yerine 2+2 ya da 3+1 modelleri gündemde. Eğitim sistemi kısalıyor.

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MEB, eğitim sisteminde yeni değişiklik için harekete geçti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "12 yıllık zorunlu eğitim konusunda rahatsızlıklarını dile getiren, iş dünyası gibi bazı kesimler var" açıklaması sonrası "Liseler kısalıyor mu? 4+4+4 sistemi değişiyor mu?" soruları gündeme gelirken, yeni eğitim sisteminin nasıl olacağıyla ilgili iki seçeneğin masada olduğu öğrenildi.

Lise eğitiminin 4 yıldan daha az olması ilk olarak gündem gelirken; zorunlu eğitim süresinin de kısalması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Sahada, 12 yıllık zorunlu eğitim konusunda rahatsızlıklarını dile getiren, iş dünyası gibi bazı kesimler var. Ara eleman temininde güçlük çektiklerini söylüyorlar" diyerek zorunlu eğitimdeki değişiklik düşüncesini doğrularken "Liseler ve zorunlu eğitim kaç yıl olacak? 4+4+4 sistemi değişiyor mu? 4+4+4 yerine nasıl bir eğitim sistemi gelecek?" sorularının yanıtları merak konusu oldu.

EĞİTİMDE 3+1 VE 2+2 MODELİ GÜNDEMDE

Haber Global'de yer alan habere göre; gündeme gelen alternatif eğitim modeller arasında, lise eğitiminde ilk 3 yılın zorunlu, son yılın üniversiteye hazırlık süreci olarak yapılandırıldığı, "3+1 modeli" ile ilk 2 yılın ardından diploma verilmesini ve öğrenciler için 2 yıl daha akademik veya mesleki eğitim sunulmasını öngören "2+2 modeli" yer alıyor.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Yeni eğitim modellerine yönelik açıklamalarda bulunan Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz, zorunlu eğitimin bireylerin temel haklara erişimini sağlayan ve toplumsal eşitliği destekleyen temel kamusal hizmetlerden biri olduğunu ancak eğitim sistemlerinin toplumların ihtiyaçları ve dönüşen koşulları doğrultusunda sürekli gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

ESNEK MÜFREDAT MODELİ

Yavuz, esnek müfredat modeline dikkat çekerek şu açıklamada bulundu:

"Model önerisi için şu anda gündemimizde, lisenin son yıllarının isteğe bağlı hale getirildiği bireyselleştirilmiş ve modüler bir ortaöğretim yapısının kurulması, okul öncesi eğitimin zorunlu ve ücretsiz hale getirilmesi, fen, teknoloji, mühendislik ve matematik ile dijital okuryazarlık gibi alanlara dayalı esnek müfredat modelleri geliştirilmesi, mesleki yönlendirme sistemlerinin güçlendirilmesi ve haftalık çevrim içi eğitim günleri ile dijital öğrenme becerilerinin artırılması yer almaktadır."

2+2 MODELİ İÇİN UYARDI: DİKKAT!

Eğitim Uzmanı İlhan Sevin de, zamanın gerekliliklerine uygun olarak eğitimde iyileştirmeler ve değişiklikler yapılabileceğini belirterek, "Ancak bu değişim sürecinde organizmaya zarar vermemek de önemlidir. Basında yer alan 2+2 sistemi özellikle dikkatimi çekti. Bu sistemde, 2 yıl lise eğitimi alan öğrencilerin, isteyenlerin 2 yıl daha eğitim-öğretime devam edebileceği belirtiliyor. Ancak eğitim sisteminde isteyen ve tercihe bırakma gibi kavramlar yer almamalıdır" dedi.