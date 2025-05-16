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Ebru Yaşar'dan iki yeni sürpriz: 'Affet' ve 'Yıllar Sonra' çıktı

Ebru Yaşar'dan iki yeni sürpriz: 'Affet' ve 'Yıllar Sonra' çıktı

Sanatçı Ebru Yaşar, iki yeni şarkıdan oluşan EP’sini bugün yayınladı. "Affet" şarkısında Burak Bulut ile düet yapan Yaşar, solo şarkısı "Yıllar Sonra"yı sevenlerinin beğenisine sundu.

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Ebru Yaşar, bugün iki yeni parçasını dinleyicilerle buluşturdu. EY Music, Baş Yapım ve DMC etiketiyle yayımlanan çalışmalardan ilki, Burak Bulut ile seslendirdiği düet parça “Affet”; diğeri ise solo olarak seslendirdiği “Yıllar Sonra” oldu. Bu eserin söz ve müziğinde Ramazan Kızılpınar ile Ebru Yaşar’ın ortak imzası bulunuyor.

"DİNLEYEN HERKES KENDİSİNDEN BİR PARÇA BULACAK"

Burak Bulut’la seslendirdiği hit şarkı “Kehribar” aylarca liste başı olan Ebru Yaşar, yeni parçası “Affet” için şunları paylaştı:

“Yine Burak’ın söylediği bir şarkı nasip oldu. Burak çok samimi şarkılar yapıyor ama sanıyorum en güzel şarkılarını da benimle paylaşıyor”

Burak Bulut ise Yaşar’ın sözlerini şu şekilde devam ettirdi:

“Dinleyen herkes kendisinden bir parça bulacak. Her duygu durumuna göre şekilleniyor. Bukelamun gibi bir parça. Ebru Hanım sağolsun her zamanki gibi çok güzel yorumladı. Bizim yaptığımız şarkılarda büyülü bir his, insanlara geçen farklı bir nüans olduğuna inanıyorum”

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