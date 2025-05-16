NetWork, İlkbahar/Yaz 2025 Koleksiyonu'nu tanıttı

NetWork, İlkbahar/Yaz 2025 Koleksiyonu kapsamında doğal dokular ve sade tasarımlarla hazırlanan keten parçalarını kullanıcıların beğenisine sundu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, NetWork İlkbahar/Yaz 2025 Koleksiyonu'nda yer alan keten tasarımlar, doğallığı şıklıkla buluşturuyor.

Ketenin hafif yapısı ve nefes alabilen dokusu sayesinde yaz aylarında konfor sunan seçki, şehir hayatından plaj stiline kadar geniş kullanım alanı sağlıyor.

Doğanın tonlarından ilhamla hazırlanan renk paletinde, toprak, haki, pastel mavi ve pembe, beyaz, bej ve ekru gibi yumuşak tonlar öne çıkıyor. Fonksiyonel tasarımlar ve 'sade lüks yaklaşımı' ile hazırlanan parçalar, hem ofis stiline hem hafta sonu kombinlerine kolayca adapte oluyor.

NetWork kadın koleksiyonundaki keten seçkisi, zamansızlığı ve kaliteyi bir arada sunuyor. Gömlek-pantolon takımlar, haki tonlarda oversize gömlekler ve kemerli etekler, keten elbise ve tulumlarla bütünlük sağlıyor. Midi boy kare yaka elbiseler, yelek ve yüksek bel pantolon kombinleriyle yazın ferah stiline güçlü bir alternatif sunuyor.

Yüzde 100 keten tulumlar, bağlamalı gömlekler, hafif kısa ceketler ve plajdan geceye uzanan askılı bluzlar koleksiyonun öne çıkan kadın parçaları arasında yer alıyor. Fıstık yeşili ceket ve şort takımı, işleme detaylı tişörtler ve rahat kesimli pantolonlar da günlük şıklığı yeniden tanımlıyor.

Erkek koleksiyonunda da keten karışımlı şık takımlar, mavi ve antrasit tonlarında gömlekler, ince dokulu kısa kollu kazaklar ve doğal renk skalasına sahip şortlar dikkati çekiyor. Karamel tonlu keten ceketler ve sportif kapüşonlu montlar da erkekler için koleksiyonda öne çıkan parçalar arasında yer alıyor.