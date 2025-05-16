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Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Karaer, Mısırlı Bakanlarla görüştü

Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Karaer, Mısırlı Bakanlarla görüştü

Corendon Airlines yöneticileri, aktif rotaları arasında yer alan Mısır'a daha fazla turist taşımak amacıyla Mısırlı Bakanlar ile bir araya geldi

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer ve Corendon Airlines Baş İşletme Sorumlusu (COO) Atılay Batu, Mısır Sivil Havacılık Bakanı Sameh El Hefny ve Turizm ve Eski Eserler Bakanı Sherif Fathy ile Mısır'ın başkenti Kahire'de görüştü.

Söz konusu görüşmelerin verimli geçtiğini belirten Karaer, Corendon Airlines'ın Mısır pazarına yönelik stratejik vizyonunu ve gelecek dönem planlarını detaylı bir şekilde aktardı.

Corendon Airlines ve Corendon Turizm Grubu olarak Mısır turizmine katkı sunduklarını belirten Karaer, ülkenin turizm sektöründe önemli bir konuma gelmesini hedeflediklerini ifade etti.

Karaer, gelecek dönemde güçlü işbirlikleriyle hem misafirlere hem de sektöre daha fazla değer sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentine yapılan uçuşlara ek olarak, 1 Temmuz itibarıyla Hollanda'nın Amsterdam şehrinden Hurgada'ya da günlük direkt seferler başlatmaya hazırlanan Corendon, Mısır'ın turizm yönünden gelişen bir başka bölgesi Marsa Alam'a da seferler düzenliyor.

Şarm El-Şeyh'te 13-14 Eylül'de düzenlenecek Afrika Turizm Fuarı’na katılacak olan Corendon Airlines, etkinlik kapsamında sektör profesyonelleriyle bir araya gelerek yeni işbirliği fırsatları oluşturmayı hedefliyor.

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