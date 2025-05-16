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Boğaziçili öğrenciler serbest bırakıldı! Nurettin Yıldız'ı protesto etmişlerdi

Boğaziçili öğrenciler serbest bırakıldı! Nurettin Yıldız'ı protesto etmişlerdi

Boğaziçi Üniversitesinde çıkan olaylarda gözaltına alınan üniversite öğrencileri serbest bırakıldı. Öğrenciler, çocuk istismarını savunan Nureddin Yıldız'ı protesto gösterilerine katılmıştı.

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Nureddin Yıldız, Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) üyeleri tarafından Boğaziçi'nde konuşma yapması için çağrılınca üniversite karışmıştı. Nureddin Yıldız, geçmiş 6 yaşındaki bir kız çocuğunun evlenebileceğini savunduğu için tepki gösterilen bir isimdi. 

Boğaziçi Üniversitesi'nden öğrenciler Yıldız'ı protesto edip okula gelmesini engellemek için eylem düzenlemişti. Polis, eyleme müdahale etmiş ve Boğaziçili öğrenciler tutuklanmıştı. 

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olan 6 genç bugün serbest bırakıldı. 

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