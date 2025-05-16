'Acele' kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla; sosyal konut projeleri, enerji üretim tesisleri ve sulama altyapısı çalışmaları için birçok ilde taşınmazlara “acele kamulaştırma” uygulanacak. İstanbul’dan Çorum’a, Ankara’dan Antalya’ya kadar çeşitli kentler bu kapsamda projelere açılacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren ve 16 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararları doğrultusunda, Türkiye genelinde çeşitli kamu yatırımları için geniş çaplı acele kamulaştırma süreci başlatıldı.

TOKİ’NİN 250 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ İÇİN YENİ KAMULAŞTIRMALAR

Cumhurbaşkanlığı kararı, TOKİ tarafından başlatılan “250.000 Sosyal Konut Projesi” kapsamında:

Bartın İli, Merkez İlçesi Balamba Mahallesi’nde,

İzmir İli, Tire İlçesi TOKİ Mahallesi’nde,

Karabük İli, Yenice İlçesi Yortan Merkez Mahallesi’nde

bulunan taşınmazlar acele kamulaştırma kapsamına alındı. Bu bölgelerde TOKİ tarafından inşa edilmesi planlanan sosyal konutlar için arsa temini sağlanmış olacak.

ENERJİ YATIRIMLARI İÇİN KARARLAR

Enerji üretimi ve dağıtımı amacıyla da birçok kentte kamulaştırma işlemleri hızlandırıldı:

Ankara İli, Bala İlçesi Yeniyapanşıhlı Mahallesi'nde, güneş enerjisi santrali (GES) kurulması planlanan alandaki bir taşınmaz, EPDK tarafından Hazine adına tescil edilmek üzere acele kamulaştırıldı.

İstanbul Silivri’de, mevcut RES (rüzgar enerjisi santrali) projesinin kapasite artışı için 17 taşınmaz acele kamulaştırıldı.

Çorum’da, inşa edilecek olan Topaz RES elektrik üretim tesisi kapsamında toplam 79 ayrı alan için EPDK kararıyla kamulaştırma süreci başlatıldı.

Antalya, Aydın, Denizli, Eskişehir ve Sivas illerinde, TEDAŞ tarafından yürütülen elektrik dağıtım projeleri için çeşitli taşınmazlar kamulaştırılacak.

SULAMA VE TARIM İÇİN DE KAMULAŞTIRMA KARARI

Kamulaştırma sürecinin bir diğer ayağı ise tarım ve sulama projelerine yönelik olarak uygulanacak:

Yozgat İli, Yerköy İlçesi’nde, DSİ tarafından hayata geçirilecek İğdecik Göleti Sulaması Projesi kapsamında belirlenen araziler kamulaştırma listesine alındı. Bu projeyle birlikte bölge çiftçisinin sulama erişimi artırılacak.

'ACELE' KAMULAŞTIRMA

Kamulaştırmaların “acele” statüsünde yapılması, projelerin bekletilmeden başlamasına olanak tanıyacak. Bu tür uygulamalar, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27. maddesi uyarınca kamu yararı gözetilerek Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle hayata geçiriliyor.