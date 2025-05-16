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Merkez Bankası açıkladı! 2025 sonu dolar ve enflasyon tahmini yükseldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Merkez Bankası açıkladı! 2025 sonu dolar ve enflasyon tahmini yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı. Ankete göre, 2025 sonu dolar ve enflasyon tahmini değişti ve nisanda yüzde 29,98 olan yıl sonu enflasyon beklentisi bu ay yüzde 30,35 oldu.

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TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 66 katılımcıyla gerçekleştirdiği mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Yıl sonu enflasyon

Buna göre, geçen ay yüzde 2,20 olan mayıs ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,36'ya çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 29,98'den 30,35'e yükseldi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 25,56'dan 25,06'ya düşerken, 24 ay sonrası için ise yüzde 17,69'dan 17,77'ye çıktı.

Yıl sonu dolar tahmini

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 43,6025'den 43,6984'e, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de 45,8530'dan 46,6185'e yükseldi.

Bir önceki anket döneminde 19,1 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 19,2 milyar dolara çıktı. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 24,4 milyar dolar oldu.

Politika faizi cari ay sonu beklentisi yüzde 46

Cari yıl için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3'ten 2,9'a gerilerken, gelecek yıl için de yüzde 3,7'ye indi.

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 46 olurken, 3 ay sonrası için beklenti yüzde 42,96'ya yükseldi.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 29,37'den 30,08'e çıktı.

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