Kurtlar Vadisi'nin Kılıç'ı Atilla Olgaç'ın son hali şaşırttı! Görenler tanıyamadı
Oyuncu Atilla Olgaç, Kurtlar Vadisi dizisinde Kılıç karakterine hayat vermişti. Atilla Olgaç'ın son hali ağızları açık bıraktı.
Yayınlandığı döneme damga vuran efsane dizi Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği 'Kılıç' karakteriyle hafızalara kazınan Atilla Olgaç, son haliyle tekrardan gündeme geldi.
Ünlü oyuncu Atilla Olgaç, Kılıç karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kurmuş ve çok başarılı bulunmuştu.
Eski bölümleri günümüzde de izlenen dizide Karahanlı'nın sağ kolu 'Kılıç' olarak hafızalara kazınan Atilla Olgaç, yıllar sonra kızıyla birlikte objektiflere yansıdı.
Saçı ve sakalına aklar düşen usta oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti. Yıllar içerisindeki geçirdiği değişimle şaşırtan Atilla Olgaç'ın son hali sosyal medyada da gündem oldu.