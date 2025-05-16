BIST 9.604
DOLAR 38,80
EURO 43,43
ALTIN 4.006,39
HABER /  MEDYA

Mehmet Metiner'den 'PKK Türkiye’nin gücüne dönüştürülmelidir' çıkışı

Mehmet Metiner'den 'PKK Türkiye’nin gücüne dönüştürülmelidir' çıkışı

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, 'terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili yazısında, "Asıl yapmamız gereken, PKK’yı üzerine oturduğu geniş toplumsal tabanıyla birlikte Türkiye gücüne dönüştürecek o büyük demokratik entegrasyon projesini hayata geçirmek olmalıdır. Türkiye Yüzyılı’nın inşa sürecinin anlamı budur" ifadelerine yer verdi.

Abone ol

Terör örgütü PKK'nın fesih kararı sonrası atılacak adımlara ilişkin tartışmalar sürerken dikkat çeken bir yazı eski AK Partili vekil Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner'den geldi.

PKK'nın arkasında yurt içinde ve dışında büyük halk hareketi olduğunu savunan Metiner, "O yüzden sorunun çözümünü yalnızca fesih ve silah bırakma ekseninde düşünenler bence yanlış ve sorunlu bir bakış açısına sahiptirler." görüşünü dile getirdi.

Mehmet Metiner, "PKK’yı Türkiye’nin gücüne dönüştürmek…" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Asıl yapılması gereken, gönüllü bir birlikteliği ve bütünleşmeyi sağlamaktır. Bu bir büyük entegrasyon hamlesidir. Benim 'PKK Türkiye’nin gücüne dönüştürülmelidir' derken kastettiğim işte budur.

Arkamızda sorun alanları bırakmamak istiyorsak, tabiri diğerle, o sosyolojiyi ilerde başka güçlerin enfekte etmesini istemiyorsak, asıl yapmamız gereken, PKK’yı üzerine oturduğu geniş toplumsal tabanıyla birlikte Türkiye gücüne dönüştürecek o büyük demokratik entegrasyon projesini hayata geçirmek olmalıdır. Türkiye Yüzyılı’nın inşa sürecinin anlamı budur. Gayrısı günü kurtarmak anlamına gelir.

Fesih ve silah öngörülen şekilde gerçekleşse bile şayet bu gönüllü bütünleşmeyi sağlayacak yeni Türkiye’yi veya Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmek konusunda korkaklık gösterilirse, verili sorun alanlarından beslenen farklı PKK’larla ilerde tekrar karşılaşmak kaçınılmaz hale gelir.

Yakalanan bu tarihi fırsatı kalıcı bir kazanıma ve yıkılmayacak bir sütuna dönüştürecek inşa süreci o yüzden büyük bir cesaret istiyor."

ÖNCEKİ HABERLER
Balkondan düşerek ölen kadının kocası tutuklandı
Balkondan düşerek ölen kadının kocası tutuklandı
Kabine değişiyor gidenler ve kalanlar! Habertürk TV yayınında bomba kulis
Kabine değişiyor gidenler ve kalanlar! Habertürk TV yayınında bomba kulis
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve 25 zanlı hakkında fezleke
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve 25 zanlı hakkında fezleke
Şekerbank'ın yenilikçi platformu Carbonmap, gümüş ödül kazandı
Şekerbank'ın yenilikçi platformu Carbonmap, gümüş ödül kazandı
TikTok, Türk dizilerine özel içerik sayfası sunuyor
TikTok, Türk dizilerine özel içerik sayfası sunuyor
DenizBank ve OPET'ten Üretici Kart sahiplerine akaryakıtta sıfır faiz avantajı
DenizBank ve OPET'ten Üretici Kart sahiplerine akaryakıtta sıfır faiz avantajı
ABD'de bir öğrenci Gazze'deki katliama isyan etti diplomasından oldu
ABD'de bir öğrenci Gazze'deki katliama isyan etti diplomasından oldu
MHP Genel Başkanı Bahçeli, kurban vekaletini Türk Kızılaya verdi
MHP Genel Başkanı Bahçeli, kurban vekaletini Türk Kızılaya verdi
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi! MEB açıkladı okullar 8 Eylül 2025'te açılacak
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi! MEB açıkladı okullar 8 Eylül 2025'te açılacak
Boğaziçili öğrenciler serbest bırakıldı! Nurettin Yıldız'ı protesto etmişlerdi
Boğaziçili öğrenciler serbest bırakıldı! Nurettin Yıldız'ı protesto etmişlerdi
Dünyanın gözü İstanbul'da! Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri sona erdi
Dünyanın gözü İstanbul'da! Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri sona erdi
Merkez Bankası açıkladı! 2025 sonu dolar ve enflasyon tahmini yükseldi
Merkez Bankası açıkladı! 2025 sonu dolar ve enflasyon tahmini yükseldi