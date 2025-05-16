Mehmet Metiner'den 'PKK Türkiye’nin gücüne dönüştürülmelidir' çıkışı

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, 'terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili yazısında, "Asıl yapmamız gereken, PKK’yı üzerine oturduğu geniş toplumsal tabanıyla birlikte Türkiye gücüne dönüştürecek o büyük demokratik entegrasyon projesini hayata geçirmek olmalıdır. Türkiye Yüzyılı’nın inşa sürecinin anlamı budur" ifadelerine yer verdi.

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Terör örgütü PKK'nın fesih kararı sonrası atılacak adımlara ilişkin tartışmalar sürerken dikkat çeken bir yazı eski AK Partili vekil Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner'den geldi.

PKK'nın arkasında yurt içinde ve dışında büyük halk hareketi olduğunu savunan Metiner, "O yüzden sorunun çözümünü yalnızca fesih ve silah bırakma ekseninde düşünenler bence yanlış ve sorunlu bir bakış açısına sahiptirler." görüşünü dile getirdi.

Mehmet Metiner, "PKK’yı Türkiye’nin gücüne dönüştürmek…" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Asıl yapılması gereken, gönüllü bir birlikteliği ve bütünleşmeyi sağlamaktır. Bu bir büyük entegrasyon hamlesidir. Benim 'PKK Türkiye’nin gücüne dönüştürülmelidir' derken kastettiğim işte budur.

Arkamızda sorun alanları bırakmamak istiyorsak, tabiri diğerle, o sosyolojiyi ilerde başka güçlerin enfekte etmesini istemiyorsak, asıl yapmamız gereken, PKK’yı üzerine oturduğu geniş toplumsal tabanıyla birlikte Türkiye gücüne dönüştürecek o büyük demokratik entegrasyon projesini hayata geçirmek olmalıdır. Türkiye Yüzyılı’nın inşa sürecinin anlamı budur. Gayrısı günü kurtarmak anlamına gelir.

Fesih ve silah öngörülen şekilde gerçekleşse bile şayet bu gönüllü bütünleşmeyi sağlayacak yeni Türkiye’yi veya Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmek konusunda korkaklık gösterilirse, verili sorun alanlarından beslenen farklı PKK’larla ilerde tekrar karşılaşmak kaçınılmaz hale gelir.

Yakalanan bu tarihi fırsatı kalıcı bir kazanıma ve yıkılmayacak bir sütuna dönüştürecek inşa süreci o yüzden büyük bir cesaret istiyor."