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Kabine değişiyor gidenler ve kalanlar! Habertürk TV yayınında bomba kulis

Kabine değişiyor gidenler ve kalanlar! Habertürk TV yayınında bomba kulis

ANKARA kulislerinde kabinede değişiklik olacağı konuşuluyor. Kabine değişikliği için de 3 Haziran 2025 tarihine işaret ediliyor. Bu tarih Mevcut Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 2. yıldönümü... Peki kimler gidecek kimler kalacak? Bülent Aydemir ve Olcay Aydilek Habertürk TV'deki programlarında bomba kulisi aktardı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, anketlerde düşen oy oranı nedeniyle uzun zamandır kapsamlı bir kabine değişikliği yapmaya hazırlandığı öne sürülürken, yılın ilk aylarında beklenen değişikliklerin yaz ayına uzatılmasının nedeni belli oldu. Habertürk TV'den Olcay Aydilek ve Bülent Aydemir'in aktardığı kulis bilgilerine göre, değişecek bakanlıklar için emeklilik şartlarının tamamlanması bekleniyor. 

3 Haziran 2025'de 2 yıl doluyor
Kabine değişiyor gidenler ve kalanlar! Habertürk TV yayınında bomba kulis - Resim: 0Halihazırda görev yürüten kabinede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun dışındaki tüm isimler, göreve 3 Haziran 2023 tarihinde başladı.  Mevzuata göre bakan emeklisi olmak için görevde 2 yıl kalma şartı aranırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da değişiklikler için bu sürenin tamamlanmasını beklediği öne sürüldü. 

Hangi bakanlar değişecek?

AK Parti içerisinde boşalacak bakanlık koltukları için çetin bir rekabet olduğu bilinirken, koltuğunda kalmasına kesin gözüyle bakılan bakanların da isimleri ortaya çıktı.  

Kabine değişiyor gidenler ve kalanlar! Habertürk TV yayınında bomba kulis - Resim: 1

Kabine değişikliğinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun görevlerinde herhangi bir değişiklik yapılması beklenmiyor. 4 bakanlığın dışında kalan tüm bakanlıklarda ise olası bir değişiklik 'sürpriz' olarak görülmeyecek. 

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