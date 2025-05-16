Altın fiyatları 4 binin altına indi İslam Memiş altın almak için ikinci şans deyip duyurdu
Altın fiyatları saat 14.10 itibariyle 4 bin liranın altında işlem görüyor. Gram altının fiyatı 3.958 liraya, çeyrek altının fiyatı 6.472 liraya, yarım altının fiyatı 12.951 liraya, tam altının fiyatı da 26.357 liraya indi. Ons altın 3.205 dolar olurken, altının gramındaki düşüş yüzde 1.90'a yakın oldu.
Altın fiyatları bugün öğleden sonra tekrardan son 5 haftanın en düşük rakamına indi. Altın borcu alanlara son bir fırsat sunan altın fiyatlarında düşüş yüzde 1.9'u buldu. Para ve altın uzmanı 4 bin liranın altına düşüşler için İslam Memiş ikinci şans demişti. Önümüzdeki hafta için altın fiyatlarında farklı bir tablo bekleniyor. İşte son altın fiyatları ve İslam Memiş'in görüşleri:
16 Mayıs 2025 altın fiyatları
Altın fiyatları öğleden sonra 4 bin liranın altına indi. Gram altının fiyatı 3.958 liraya, çeyrek altının fiyatı 6.472 liraya, yarım altının fiyatı 12.951 liraya, tam altının fiyatı da 26.357 liraya indi. Ons altın 3.205 dolar olurken, altının gramındaki düşüş yüzde 1.90'a yakın oldu.
Altın fiyatları yeniden 4 bin liranın üstüne çıkınca bir çok kişi alım fırsatını kaçırdığı için pişmanlık yaşadı. Peki altın bir daha düşer mi, yeniden alım yapmak mümkün mü? Dün 'Karısının altınları bozan haniciler: Altın fiyatları düştü Hanımının altınını bozdurup kumar oynamıştın, bugün ödesin borcunu' diye tweet atarak altında alım zamanı olduğunu açıklayan İslam Memiş, 2. bir şans var diyor.
İslam Memiş Youtube yayınında şunları söyledi:
-Önümüzdeki hafta yükseliş göreceğiz. Gram altın 4150-4200 lirayı göreceğiz. Ons altın tarafında 3200 dolar hatta 3223 dolar seviyesini görecek. O yüzden buraları alım fırsatı olarak değerlendirin.