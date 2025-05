Mahmut Uslu Ali Koç'a meydan okudu İngilizce de söyledi

Fenerbahçe'nin eski yöneticileinden Mahmut Uslu, düzenlediği basın toplantısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sert eleştiriler yöneltti. "Çocuklar ağlıyor, gençler ağlıyor" diyen Uslu, Koç'u beceriksizlikle suçladı. Uslu, "Başkanlığa adayım diyorum. Al İngilizce de söyleyeyim. I want to be president of Fenerbahçe." dedi.

Fenerbahçe Kulübü'nün eski yöneticilerinden Mahmut Uslu, düzenlediği basın toplantısında sarı-lacivertli takımın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Beylerbeyi'nde basın toplantısı düzenleyen Mahmut Uslu'ya eski yöneticiler ve dernek başkanları da eşlik etti.

Uslu'nun hedefinde Başkan 7 senedir Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyamayan Ali Koç vardı.

Kongre için başlatılan imza kampanyasına değinen Uslu, "Bir hafta içinde Ali Koç, kendi karar vermezse ben de imza vereceğim." dedi.

"BECEREMEDİN"

"7 senedir yaşamadığımız her şeyi Ali Koç döneminde yaşadık. O yüzden gitmesini istiyoruz. Sen yapamıyorsun beceremiyorsun bu ayıp değil. Fenerbahçe başkanlığını beceremedin. 2018'de sayın başkanın verdiği sözler var, insan bu kadar söz verirse bir tanesi yapar. Bir tanesini yapamamışsın. Şampiyon yapsaydın bu problemler olmazdı. Artık Fenerbahçe'nin hakikaten ihtiyacı var. Çocuklar ağlıyor, gençler ağlıyor. Adam 40 yaşına gelmiş gözyaşlarını görüyorum. İnsanlar üzülüyor. Onun için gitmen lazım."

"NAPOLİ'Yİ ŞAMPİYON YAPMAK İÇİN Mİ BAŞKAN OLDUN"

"Elif Elmas'ı aldık, zorla alabildik. 2 sene sonra çocuk önemli bir oyuncu oldu, tuttun onu sattın Napoli'ye. Arkasından Kim Min-Jae diye bir oyuncu aldın. Bu oyuncu zaten tanınan bir oyuncuydu. Tuttun onu da sattın, nereye Napoli'ye. Sen Napoli'yi mi şampiyon yapmak için başkan oldun. 50 sene sonra şampiyon oldu. Hiç mi diyaloğunuz yoktu da Galatasaray'a transfer olan adam için görüşmediniz. Bu işler böyledir."

"DİP DALGA BİZİM HİSSETİĞİMİZ GİBİYSE SENİ İMZAYLA GÖNDERİRLER"

"Fenerbahçe'nin hedefi şampiyonluktur. Şampiyonluk dışında hiçbir şey Fenerbahçe taraftarını kesmez. Bir masa tenisini bile öyle seyrederdik. Biz 100. yılda atak yaptık ve amatörlerde hep başa oynadık. Siz bu konularda da başarılı olamadınız. Amatörler yatırımdır, siz Türk oyuncu yetiştiremiyorsunuz. Türk oyuncu yok. Aşağıdan oyuncu getirmeniz lazım. O kadar salonlar, antrenörler var. Bana eskiden abi falan dedin şimdi çok çirkin açıklamalar yapıyorsun. Sana son bir abilik yapmak istiyorum. Bence sen artık kendin ayrıl ve büyü. İyi bir ekip kur, bekle, çalış, öğren. Bu şekilde dip dalga bizim hissettiğimiz gibiyse seni imzayla gönderirler. Bence ayrıl, istiyorsan güven oyu iste. İmzayla gidersen olmaz."

"BEN DE İMZA VERECEĞİM"

"Bir hafta içinde Ali Koç, kendi karar vermezse ben de imza vereceğim. Şu ana kadar öyle bir niyetim yok, çünkü yanlış olduğuna inanıyorum. Ama muazzam bir imza kampanyası var. İnşallah böyle bir şey olmaz, ayrılır."

"AZİZ YILDIRIM LİDER"

Aziz Yıldırım başkan değil, lider. Bizim liderimiz. O benim iyi niyetimi, çalışma sistemimi bilir, ne diyeceğimi bilir. Ben de onu bilirim çünkü biz kader birliği yaptık, büyük savaşlar verdik.

"BAŞKANLIĞA ADAYIM"

Başkanlığa adayım diyorum. Al İngilizce de söyleyeyim. I want to be president of Fenerbahçe.