BIST 9.626
DOLAR 38,69
EURO 43,53
ALTIN 3.962,24
HABER /  GÜNCEL

Gazze’de can kaybı 53 bini aştı

Gazze’de can kaybı 53 bini aştı

İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısı 53 bin 10’a, yaralı sayısı 119 bin 998’e yükseldi.

Abone ol

İsrail ordusunun katliamlarını yoğunlaştırdığı Gazze Şeridi’nde bilanço artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail’in saldırıları sonucu son 24 saat içinde 77 kişinin hayatını kaybettiği, 152 kişinin yaralandığı belirtildi. Ayrıca önceki saldırılarda hayatını kaybeden 5 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı. Böylece İsrail’in ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart’tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 876’ya, yaralı sayısının 7 bin 957’ye yükseldiği ifade edildi. İsrail’in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının ise 53 bin 10’a, yaralı sayısının 119 bin 998’e yükseldiği kaydedildi.

İSRAİL GECE BOYU DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 54 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İsrail ordusunun gece saatlerinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda ise hayatını kaybedenlerin sayısının 54’e yükseldiği aktarıldı. Can kaybının çoğunun güneydeki Han Yunus’ta, diğerlerinin Beyt Lahya ve Deir el-Balah’ta kayda geçtiği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Trump, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ı kızdırdı: Sözlerini dinleyecek zamanımız yok
Trump, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ı kızdırdı: Sözlerini dinleyecek zamanımız yok
İran'dan ABD'ye yeni nükleer teklif! 'Anlaşmaya hazırız ama...'
İran'dan ABD'ye yeni nükleer teklif! 'Anlaşmaya hazırız ama...'
İstanbul'da barış masasına oturan Rusya cephede ilerliyor
İstanbul'da barış masasına oturan Rusya cephede ilerliyor
Yunan adaları için yeni dönem! Süre uzatıldı: İşte kapıda vize ücreti
Yunan adaları için yeni dönem! Süre uzatıldı: İşte kapıda vize ücreti
Abdulkadir Uraloğlu açıkladı' Motokuryeler için kayıt zorunluluğu getirildi, yeni dönem başlıyor
Abdulkadir Uraloğlu açıkladı' Motokuryeler için kayıt zorunluluğu getirildi, yeni dönem başlıyor
Fahrettin Altun'dan Zelenskiy'nin Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama
Fahrettin Altun'dan Zelenskiy'nin Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama
CHP'li vekilin ölüm haberi çıktı! Yaşadığını sosyal medyadan duyurdu
CHP'li vekilin ölüm haberi çıktı! Yaşadığını sosyal medyadan duyurdu
Lisedeki çifte cinayette dehşete düşüren ayrıntılar! Katil kardeşleri haraca bağlamış
Lisedeki çifte cinayette dehşete düşüren ayrıntılar! Katil kardeşleri haraca bağlamış
Ukrayna lideri Zelenskiy Ankara'ya inince söyledi! Üst düzey ABD'liler gelecek
Ukrayna lideri Zelenskiy Ankara'ya inince söyledi! Üst düzey ABD'liler gelecek
PKK'nın fesih kararının ardından MSB'den açıklama
PKK'nın fesih kararının ardından MSB'den açıklama
33 yıl önce İslamiyet'i seçen İngilz yazar Aisha Wright konuştu
33 yıl önce İslamiyet'i seçen İngilz yazar Aisha Wright konuştu
Yönetmen Ali Özgentürk hayatını kaybetti
Yönetmen Ali Özgentürk hayatını kaybetti