CHP'li vekilin ölüm haberi çıktı! Yaşadığını sosyal medyadan duyurdu

Afyon merkezli bir haber sitesi, CHP İzmir Milletvekili Sevdan Erdan Kılıç’ın hayatını kaybettiğinin haberini geçti. CHP Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel’in Kılıç’ın vefatını duyuran ve sahte demecini habere eklenmesi üzerine Kılıç’ın telefonları kilitlendi. Kılıç sosyal medya hesabından açıklama yaparak haber sitesine tepki göstererek ölmediğini duyurdu.

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CHP'yi karıştıran ölüm haberi sosyal medyada hızla yayıldı. Geçtiğimiz günlerde bir haber sitesi, CHP sözcüsü Deniz Yücel'in, İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç’ın hayatını kaybettiğine yönelik bir açıklama yaptığı haberini yayınladı.

Haberin kısa sürede yayılmasının ardından gerçek ortaya çıktı.

KENDİ ÖLÜM HABERİNİ YALANLADI

Kendi ölüm haberine ilişkin açıklama yapan CHP'li vekil Kılıç, iddiaları yalanladı.

"KENDİ ÖLÜM HABERİMİ OKUMAK BÜYÜK BİR AYRICALIK"

Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kendi ölüm haberimi okumak büyük bir ayrıcalıkmış meğer! Merak etmeyin görevimin başındayım" dedi.

KÖTÜ BİR ŞAKA"

Kılıç'ın paylamışına, ölüm haberini duyurduğu iddia edilen Yücel'i de etiketledi.

Yücel ise konuya ilişkin şu paylaşımda bulundu:

"Değerli yol arkadaşım Sevda Erdan Kılıç, Sanırım birileri kötü bir şaka yapmış. Allah size ömür versin. Daha birlikte yürüyecek çok yolumuz var. Milletimize ve ülkemize borcumuz var."