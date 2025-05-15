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Ukrayna lideri Zelenskiy Ankara'ya inince söyledi! Üst düzey ABD'liler gelecek

Ukrayna lideri Zelenskiy Ankara'ya inince söyledi! Üst düzey ABD'liler gelecek

ANKARA'nın bugün beklediği konuğu geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, barış müzakereleri için Türkiye'ye geldi. Zelenskiy'in ilk durağı Ankara ve Beştepe... Zelenskiy Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Zelenskiy havalimanında "Biz, ABD tarafıyla da bağlantıdayız. Onların da üst düzeyde Türkiye'de olacaklarını düşünüyorum." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya gelen Volodimir Zelenskiy, Esenboğa Havaalanı'nda yaptığı açıklamada, İstanbul'da düzenlenecek Rusya-Ukrayna müzakerelerini değerlendirdi. Zelenskiy üst düzey ABD'lilerin de Türkiye'ye geleceğini söyledi. 

Ukrayna lideri Zelenskiy Ankara'ya inince söyledi! Üst düzey ABD'liler gelecek - Resim: 0Görüşmeleri organize etmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Zekenskiy, "Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, doğrudan müzakerelerin yapılması için toplantı organize etmesinden dolayı teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Ukrayna lideri Zelenskiy Ankara'ya inince söyledi! Üst düzey ABD'liler gelecek - Resim: 1Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için doğrudan müzakerelerin yapılması yönünde "sinyal alınca" Ukrayna tarafı olarak bunu hemen onayladıklarını anlatan Zelenskiy, bu sebeple bugün Ankara'ya geldiklerini kaydetti. Zelenskiy, "Görüşmelerin üst düzey kısmına gelince biz, görüşmelere Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelerek başlayacağız." ifadesini kullanarak şöyle devam etti:

"Biz, ABD tarafıyla da bağlantıdayız. Onların da üst düzeyde Türkiye'de olacaklarını düşünüyorum."

Ukrayna'nın müzakereler için üst düzey heyeti ile geldiğini, heyette Dışişleri Bakanı, devlet başkanlığı yetkilileri, asker ve istihbarat görevlilerin yer aldığını aktaran Zelenskiy, "Rus heyetinin seviyesi adeta bir aldatmaca. Erdoğan'la görüşmenin ardından bundan sonraki adımları kararlaştıracağız. Rus temsilcilerin yetkisinin ne olduğunu anlamamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy havalimanından sonra Beştepe'ye giderek Erdoğan ile buluştu. 

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