CHP'nin 38. Olağan Kurultayı soruşturması! 51 kişinin iletişim kayıtları istendi, Ekrem İmamoğlu da listede

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturmada, aralarında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 51 kişinin kurultay dönemine ait iletişim kayıtlarını talep etti.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürüttüğü soruşturmada Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) talep yazısı gönderildi.

Ekrem İmamoğlu, Cemil Tugay, Özgür Çelik

Müzekkerede, aralarında yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu 51 kişinin iletişim kayıtlarının incelenmesi talep edildi.

Söz konusu talebin 51 kişinin, 1 Ağustos 2023 ile 1 Ağustos 2024 tarihleri arasındaki "arama", "aranma", "kısa mesaj" (SMS) ve baz istasyonu konum bilgilerinin soruşturma dosyasına kazandırılmasını kapsadığı kaydedildi.