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TÜİK: Hizmet üretim endeksi 0,4 arttı

TÜİK: Hizmet üretim endeksi 0,4 arttı

TÜİK, Hizmet Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre hizmet üretim endeksi 2025 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 arttı.

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Mart 2025 Hizmet Üretim Endeksleri'ne göre hizmet üretim endeksi yıllık yüzde 0,4 arttı.

TÜİK, 2025 yılı mart ayına ilişkin Hizmet Üretim Endeksleri'ni açıkladı. Verilere göre, hizmet üretim endeksi (2021=100) 2025 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,3 ile konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 2,5 azaldı. Bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 6,3 artarken, gayrimenkul hizmetleri yüzde 3,3 azaldı. Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,7, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 2,8 arttı.

HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 0,1 ARTTI

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,8 artarken, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,7 azaldı. Bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 2,7 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 8,7 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,5 arttı, idari ve destek hizmetleriyse yüzde 2,2 azaldı.

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