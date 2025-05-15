Rusya Ukrayna görüşmeleri için dünya İstanbul'a kilitlendi 3.5 yıl sonra barış ihtimali

TÜRKİYE barış girişiminin adresi oldu dünya buna kilitlendi. Rusya-Ukrayna müzakereleri bugün Dolmabahçe Sarayı’ndaki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde gerçekleştiriliyor. İstanbul'da barış masası kurulurken Zelenskiy de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Ankara'ya geldi.

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Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaşının üzerinden yaklaşık 3,5 yıla yakın sürenin geçmesinin ardından İstanbul'da iki taraf arasındaki müzakerelerle barış umudu doğdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in önerisi üzerine bugün İstanbul’da Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında doğrudan müzakereler yapılıyor. Rus ve Ukrayna heyetleri, 2022'de olduğu gibi İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde buluşurken Dünya medyası Dolmabahçe'de kamp kurdu.

İstanbul'da Rusya-Ukrayna müzakerelerinde her iki tarafın savaşın sona ermesi ve barışın sağlanması için kendi şartlarını ortaya koyması bekleniyor.

İstanbul Dolmabahçe Ofis'te yapılacak olan Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelere yerli ve yabancı basın mensupları ilgi gösterdi.



Rusya ne istiyor?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Haziran 2024'te Rus diplomatlarla yaptığı toplantıda Moskova'nın Kiev ile müzakere ve barış şartlarını açık ve net bir şekilde ilan etti. Rus tarafı, Ukrayna ile yapılacak müzakerelerde İstanbul'da 2022'de yapılan bu müzakerelerden çıkan metnin prensip olarak temel alınmasını istiyor. Moskova, sahadaki "yeni gerçeklikler" olarak adlandırdığı yasa dışı ilhak ettiği bölgeleri de şartları arasına koydu. Çatışmaların dondurulmasını değil, nihai olarak sonlanması niyetini vurgulayan Moskova, ilhak ettiği Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'un idari sınırlarından Ukrayna askerlerinin çekilmesini şart koşuyor.

Tarafsız ve bağlantısız bir Ukrayna

"Ukrayna'nın tarafsız, bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış bir statüye kavuşturulması, silahsızlandırılması, Nazilerden arındırılması, Ukrayna'daki Rusça konuşan vatandaşların hak, özgürlük ve çıkarlarının tam olarak güvenceye alınması, ilhak ettiği Kırım, Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin Rusya'nın toprakları olarak tanınması" Moskova'nın en temel şartları arasında bulunuyor.

Krizin çözülmesinden sonra Ukrayna ve Avrupa ile iyi komşuluk ilişkilerini kademeli olarak adım adım kurmaya başlamayı öneren Moskova, bunun ardından Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, Şanghay İşbirliği Örgütü üye ülkeleri ile Batılı ve Avrupalı devletlerle kıtadaki tüm devletlerin çıkarlarını dikkate alan bir "Avrasya güvenlik sisteminin yaratılmasını" öneriyor.

Ukrayna tarafı ne istiyor?

Kiev, ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin tam olarak sağlanmasının yanı sıra güvenlik garantileri taleplerini ön planda tutuyor. Güvenlik garantileri çerçevesinde, Ukrayna'nın NATO'ya davet edilmesini ya da NATO koruması altına alınmayı bekleyen Kiev, Avrupa'dan da bir barış gücünün ülkesine yerleştirilmesini istiyor. Bununla birlikte Ukrayna'ya nükleer silah verilmesi ve bir tür caydırıcılık paketinin sağlanması da Kiev'in şartları arasında yer alıyor.

Kiev, ayrıca Kırım, Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'un Rus kontrolünden çıkması ve Ukrayna'nın uluslararası alanda tanınan sınırlarına dönmesi şartını öne sürüyor. Savaşın sona ermesinden sonra ülke ekonomisinin yeniden ayağa kaldırılması, ordunun silahlandırılması için ABD ve Avrupa'nın desteği de Kiev'in istekleri arasında yer alıyor. ​​​​​​​