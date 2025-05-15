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Trump'tan bir İstanbul açıklaması daha! Cuma günü gidebilirim

Trump'tan bir İstanbul açıklaması daha! Cuma günü gidebilirim

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki ilk doğrudan barış görüşmelerinde ilerleme kaydedilmesi halinde Türkiye'yi ziyaret edebileceğini belirtti.Katar'da basın mensuplarına konuşan Trump, "Biliyorsunuz, eğer bir gelişme olursa Cuma günü orada (Türkiye'de) olabilirim" ifadelerini kullandı.

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ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu turu kapsamında ziyaret ettiği Katar'dan ayrılmadan önce başkent Doha'da konuştu.

İstanbul'daki Ukrayna Rusya görüşmelerine katılımı konusunda spekülasyonlar devam ederken Trump, bir kez daha İstanbul'a gelebileceğinin sinyalini verdi.

ABD lideri, "Ben gitmezsem Putin gelmez dedim haklı çıktım. Gerekirse cuma günü İstanbul'a gidebilirim." dedi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BENİ ARADI"

Trump, dün Suriye lideri Ahmed Şara ile yaptığı görüşmeyi ele alarak, "Ülkenin yeni lideriyle tanıştım, güçlü bir geçmişi var ve kendisinden çok hoşlandım, harika bir temsilci olacağını düşünüyorum." dedi.

Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın ısrarcı olduğunu vurgulayan Trump, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da beni aradı ve 'Bunu yapmanın bir yolu var mı?' diye sordu. Eğer bunu yapmazsak onların hiçbir şansı kalmayacaktı. Ben de yaptım." ifadelerini kullandı.

"YAPTIRIMLARIN FARKINDA BİLE DEĞİLDİM"

ABD lideri, Suriye'deki yaptırımların çok uzun yıllardır yürürlükte olması nedeniyle farkında bile olmadığını aktararak, "Bildiğiniz gibi, ülkenin tepesinde büyük bir değişiklik yaşandı. Ve onlara bir şans vermemiz gerekiyor diye düşündüm." diye konuştu.

Yaptırımların çok ağır olduğunu kabul eden Trump, "Bu yaptırımlarla hiçbir şansları yoktu. Üst düzey yaptırımlardı. Kimse onlarla baş edemiyordu. Suriye’yi aramak bile mümkün değildi." diye de ekledi.

İstanbul'da tarihi görüşmeler başlıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in önerisi üzerine bugün İstanbul’da Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında doğrudan müzakereler yapılacak. Rus ve Ukrayna heyetleri, 2022'de olduğu gibi İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde buluşacak.

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