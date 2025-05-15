AK Partili Azmi Ekinci'den Selahattin Demirtaş açıklaması

AK Parti İstanbul milletvekili Azmi Ekinci terör örgütü PKK'nın fesih kararını değerlendirdi. Ekinci, “Selahattin Demirtaş hangi suçlardan ceza aldı, bugünkü oluşan konjonktürde o günkü şartlar ortadan kalktığı için Selahattin Demirtaş’a hala suçlu muamelesini yapmak doğru olmaz. Demirtaş ve ona benzer kişiler siyasete dönebilir" dedi.

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AKP İstanbul Milletvekili Azmi Ekinci, Rudaw’ın terör örgütü PKK’nin fesih kararıyla ilgili sorularını yanıtladı.

Ekinci, PKK’nin kararından dönme ihtimalini düşük gördüğünü ifade etti ve şunları söyledi:

“Bu örgütün kurucusu Sayın Öcalan. Kurucusu ve lideri bir çağrı yaptı. PKK'nın miadını doldurduğunu, 90'lardan itibaren tekrara düştüğünü ve işe artık bir kan davası şeklindeki yaklaşımla PKK'nın anlamsız bir hale düştüğünü söyledi. Dolayısıyla kendisini feshetmesi gerektiğini ilan etti. Yani aslında Abdullah Öcalan açısından bu örgütün kurucusu olan lider tarafından bu örgüt bitmiştir. Abdullah Öcalan'ın söyleminden sonra PKK ve bileşenlerinin buna itiraz edeceğini zannetmiyorum ama olsa bile bu saatten sonra bu kişiler marjinalleşir ve eriyip gitmeye mahkum olurlar ve başarılı da olamazlar. Macun tüpten çıkmış durumda. Bundan sonra kim buna karşı durursa, bu rüzgara karşı durursa o biter.”

Ekinci, Selahattin Demirtaş tutukluluğu ile ilgili öngörülerinin sorulması üzerine Demirtaş’ın ceza aldığı koşulların ortadan kalktığını söyledi.

“DEMİRTAŞ’A HALA SUÇLU MUAMELESİ YAPMAK DOĞRU OLMAZ”

Ekinci, şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi kan davaları yaşanır, sonra barış masasına oturulur ve barış yapılır. O barışın gerekleri yerine getirilir. Şimdi burada da buna benzer bir durum var. Artık örgüt silah bırakmayı kendisini feshetme kararı aldı. Türkiye'de terörsüz bir Türkiye için ve demokrat bir toplum inşasını sağlamak için bu kararı aldı. Bu kararı aldıktan sonra kan davası artık bitti. Bundan sonra bunun gerekleri yerine getirilecek. Dediğim gibi yeni bir anayasa meselesi, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi merkezinde yapılacak olan çalışmalar. Akabinde yapılan anayasanın ki bir takım değişiklikler yapıldığında daha önce suç sayılan bir takım şeyler artık bundan sonra suç olmayacak. Yani kişi kendi yanlışından vazgeçince sen hala o yanlışta duruyorsun şeklinde muamele etmenin anlamı yok. Bu dünyanın hiçbir yerinde olmamıştır, olma da. Bu akılsız ve mantıksız kişilerin yapacağı bir şeydir. Selahattin Demirtaş hangi suçlardan ceza aldı, bugünkü oluşan konjonktürde o günkü şartlar ortadan kalktığı için Selahattin Demirtaş’a hala suçlu muamelesini yapmak doğru olmaz. Kaldı ki kendisi de sürecin başından sonuna kadar destek oldu ve bunu defalarca açıkladı. Bundan sonraki süreçte de buna katkı sağlayacağını düşündüğüm kişilerden birisidir Türkiye siyasetinde. Siyasete dönüş de yapabilir, siyasete aktör de olabilir Demirtaş ve ona benzer kişiler.”