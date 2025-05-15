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Çorum'da un fabrikasındaki patlamada yaralanan işçilerden biri öldü

Çorum'da un fabrikasındaki patlamada yaralanan işçilerden biri öldü

Çorum'da bir un fabrikasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Mimar Sinan Mahallesi Erzurumdede Caddesi'nde 6 Mayıs'ta un fabrikasının paketleme ünitesinde meydana gelen patlamada ağır yaralanan Zülfikar Tutuş (47), tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.

Tutuş'un cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Diğer yaralılardan 6'sının taburcu edildiği, işçilerden Ali T. (41) ve Gazi K'nin (46) ise yanık ünitesinde tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

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