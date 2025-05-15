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Bolu'da kaybolan yaşlı adam 15 saat sonra bulundu

Bolu'da kaybolan yaşlı adam 15 saat sonra bulundu

Bolu'nun Mengen ilçesinde kendisinden haber alınamayan 92 yaşındaki İsmet Mercimek ormanlık alanda bulundu.

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İkamet ettiği 3. Etap TOKİ Konutlarından sabah 07.00 sıralarında ayrılan İsmet Mercimek'ten uzun süre haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine AFAD koordinesinde bölgede arama çalışması başlatıldı.

Yaşlı adam, AFAD, polis, jandarma, gönüllü arama kurtarma ekipleri ve ilçe sakinleri tarafından yapılan arama sonucunda 15 saat sonra Yörükler Mahallesi civarındaki ormanlık alanda bulundu.

Olay yerinde sağlık kontrolünden geçirilen İsmet Mercimek, sedye ile ambulansa taşındı.

Mercimek, detaylı şekilde muayene edilmek üzere ambulansla Mengen Dr. Mustafa Körpeoğlu İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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