Okan Buruk kupa şampiyonluğu sonrası açıklama: Fenerbahçe deplasmanı...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor'u 3-0 yenerek kazandıkları Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından yaptığı açıklamada, özellikle Fenerbahçe deplasmanında alınan galibiyetin kupaya giden yolda önemli bir adım olduğunu vurguladı. Buruk, bu zaferin şampiyonluk yolunda kendilerine ekstra motivasyon sağladığını ifade etti.

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Ziraat Türkiye Kupası Final maçında Galatasaray, Trabzonspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.

Bu maçın ardından sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI:

Bu kupayı kazanmak çok önemli ve değerli. Önemli bir emek sarf ediyoruz oyuncularımla birlikte. Onlara teşekkür etmek istiyoruz. Taraftarımız bizimle birlikteydi. Maçtan sonra bizimleydiler. Bu moralle İstanbul'a gitmek ve şampiyon olmak istiyoruz. Kazanan takım olmak çok gurur verici.

Başkanımıza, yöneticilerimize hayırlı olsun. Onların da büyük emekleri var. Şimdi hedefimiz şampiyonluğumuzu ilan etmek. Çok mutluyuz. Bu kupa bize ekstra motivasyon oldu.

Konyaspor maçında futbolculara 0-0 işareti ve bugün kupa zaferi... Ne söyleyeceksiniz?

Okan Buruk: "İlk 3 maçtaki grup bölümünde orada çok rotasyon yaptık. Çok oyuncuya şans verdik. Çok yoğun bir fikstürden geldik. Bu sene oynadığımız maç sayısı inanılmaz fazla. Burada Gaziantep maçındaydık ve Boluspor maçına gidecektik. Kiminle oynayacağız diye düşünüyorduk. Oralardan, 0-0'lık maç, orada da çok üstün oynamıştık. Öbür maçın berabere bitmesi, bizim maçta da bu kuralı biliyorduk. Bazı oyuncularımız elendik diye düşündü, turu geçtiğimiz bile bilmiyorlardı. Bu stratejik bir şey.

Fenerbahçe deplasmanı, orada kazandığımız galibiyet, Konyaspor deplasmanı, buradaki oyun, çok istedik ve kazandık. Türkiye Kupası çok değerli ama belirli yerlerde çok fazla oyuncu değiştirdik. Sonunda hem gençlere şans vermiş olduk hem de kupayı kazanmış olduk. Tekrar bu kupayı kazanmak mutluluk verici ama Trabzonspor'un emeğini de unutmamak lazım. Bundan sonraki maçlarda onlara da başarılar.