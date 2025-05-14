İstanbul'da suya yüzde 10 oranında zam yapıldı! İşte güncel fiyatlar...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İSKİ'nin teklifiyle suya yüzde 10 oranında zam yapıldı. İstanbul'da suyun birinci kademe birim fiyatı 42,37 liradan 46,62 liraya yükseldi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Kurulu'nda, suyun birinci kademe birim fiyatlarına zam yapıldı. İstanbul'da suyun birinci kademe birim fiyatı 42,37 liradan 46,62 liraya yükseldi.

İSTANBUL'DA SUYA YÜZDE 10 ZAM

İSKİ'nin teklifiyle suya yüzde 10 oranında zam yapıldı. İBB'nin su fiyatlarına yüzde 10 zam yapılması isteğinin yer aldığı teklifte,

Konutta 0-15 metreküp arasında birinci kademede bir metreküpü 42,37 lira olan mevcut fiyatın 46,62 lira,

İkinci kademede 30 metreküpe kadar 64,58 lira olan fiyatın 71,04 lira,

Üçüncü kademede 31 ve üzeri metreküpe kadar 93,40 lira olan fiyatın 102,75 lira olması talep edildi.

İş yerlerinde ise 0-15 metreküp arası birinci kademede bir metreküpü 111 lira olan fiyatın 122,10 liraya,

16-50 metreküp olarak belirlenen ikinci kademede fiyatın 117,52 liradan 129,30 liraya, üçüncü kademedeki 51-100 metreküp arasındaki fiyatın 144,46 liradan 158,91 liraya,

dördüncü kademede 101 ve üzeri metreküp tüketimde de fiyatın 151,03 liradan 166,14 liraya yükseltilmesi istendi.

ZAM TEKLİFİ OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Kentte, 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak zamlı tarifenin teklifinde, "Bu tablodaki su ve atık su birim fiyatları, 2025 yılı haziran ayı için geçerlidir. 2025 yılı haziran ayından sonraki aylarda su ve atık su birim fiyatları TÜİK tarafından aylık açıklanan 'Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)+Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) / 2' oranında her ay güncellenecektir. TÜİK tarafından aylık TÜFE ve Yİ-ÜFE verisinin açıklanmasını takip eden en geç 3 iş günü içerisinde yeni tarife uygulamaya alınacaktır." ifadesine yer verildi.

Mecliste oylanan suya zam teklifi, Cumhur İttifakı'na mensup üyelerin "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.