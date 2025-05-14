Türkiye'den son dakika Libya duyurusu: Üzerimize düşeni yapmaya hazırız

Türkiye, Libya'nın başkenti Trablus'taki askeri gerginliğin yakından takip edildiğini bildirdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümü teminen üzerine düşeni yapmaya hazırdır" denildi.

Abone ol

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Libya'nın başkenti Trablus'taki çeşitli silahlı gruplar arasında yaşanan askeri gerginlikle ilgili yazılı açıklamada bulundu.

'TRABLUS'TAKİ TIRMANMAYI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ'

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Libya'nın başkenti Trablus ve mücavirindeki tırmanmayı yakından takip ediyoruz.

Taraflara zaman kaybetmeksizin tam ve kalıcı ateşkes sağlanması ve anlaşmazlıkların çözümü yolunda diyaloğa girilmesi çağrısında bulunuyoruz.

'TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRDIR'

Türkiye, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümü teminen üzerine düşeni yapmaya hazırdır." ifadesine yer verildi.

Öte yandan ülkenin başkenti Trablus'ta iki gündür süren çatışmalarda ölü sayısı açıklandı. Trablus Belediyesi Sağlık İşlerİ Sorumlusu Muhammed Abdulvehab, Libya haber ajansına verdiği röportajda Trablus'ta 2 gün süren çatışmalarda ölen ve yaralananlar hakkında bilgi verdi.

ÇATIŞMALARDA 6 KİŞİ ÖLDÜ, 70 YARALI

Biri yabancı uyruklu 6 kişinin öldüğünü söyleyen Abdulvehap, hayatını kaybeden 5 kişinin silahlı gruplara mensup kişiler olduğunu kaydetti.

Abdulvehap, yaralı sayısının 70 olduğunu ve aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu bilgisini paylaştı.

TRABLUS'TA NE YAŞANMIŞTI?

Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Biriminin lideri Abdulgani el-Kikli’nin 12 Mayıs’ta öldürülmesinin ardından başkentte çatışmalar başlamıştı.

Kısa süre sonra hükümetten yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay’ın Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki İstikrarı Destekleme Biriminin merkez karargahını ele geçirerek, bölgeyi kontrol altına aldığı belirtilmişti.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ordu ve polis teşkilatı mensuplarını Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısından dolayı kutlamıştı.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) sivillerin bulunduğu tüm bölgelerde şartsız ateşkesin sağlanması ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesi çağrısında bulunmuştu.

Başkentteki güçlü milis gruplarından kabul edilen "Rada" ile hükümet güçleri arasında bugün sabahın erken saatlerinde çatışmalar başlamıştı. Trablus'un çeşitli bölgelerinde bazı binalardan dumanlar yükseldiği görülmüştü.

Öğle saatlerinde de Libya Savunma Bakanlığı, sivilleri koruma çalışmaları kapsamında başkent Trablus'taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Trablus Belediyesi Sağlık İşleri Sorumlusu Muhammed Abdulvehab, iki gün süren çatışmalarda 6 kişinin öldüğü, 70 kişinin ise yaralandığı açıklamıştı.