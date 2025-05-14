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Trump Katar'dan da istediğini aldı! Katar ile Boeing arasında 200 milyar dolarlık anlaşma imzalandı

Trump Katar'dan da istediğini aldı! Katar ile Boeing arasında 200 milyar dolarlık anlaşma imzalandı

Orta Doğu turu kapsamında Katar'ı ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump, Katar Havayolları'nın Amerikan uçak imalat şirketi Boeing ile 160 uçak için 200 milyar dolar değerinde bir anlaşma imzaladığını açıkladı.

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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Trump arasında Doha'da gerçekleşen ikili görüşmenin ardından, taraflar arasında savunma, havacılık gibi birçok alanda ikili işbirliği anlaşmaları imzalandı.

Katar Emiri Al Sani, imza töreninin ardından yaptığı konuşmada, "Başkan Trump ile yaklaşık iki saat boyunca güzel bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki duruma ilişkin pek çok konuyu ele aldık. İmzaladığımız bu anlaşmalardan sonra ABD ile Katar arasındaki ilişkileri yeni bir seviyeye çıkardık. Başkan Trump'a bu tarihi ziyaretinden dolayı yeniden teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump da Al Sani ile ikili görüşmelerinde "Rusya, Ukrayna, dünyaya ilişkin birçok başlığı ele aldıklarını" belirterek "Oldukça ilginç bir durumun yaşandığı İran'ı görüştük. Bunun iyi sonuçlanacağını düşünüyorum. Bir şekilde iyi sonuçlanmalı. Sizin çok büyük faydanız oldu." diye konuştu.

Katar Havayolları ve Amerikan uçak imalat şirketi Boeing ile imzalanan uçak alım anlaşmasına işaret eden Trump, Katar'ın Boeing'ten 160 uçak alımı için 200 milyar dolar değerinde bir anlaşma imzaladığını "bunun Boeing tarihinin en büyük anlaşması olduğunu" söyledi.

Trump, ABD savaş uçaklarının yarın bir gösteri yapacağını paylaşarak, Katar Emiri'ne "dostluğundan" dolayı teşekkür etti.

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