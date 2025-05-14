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Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç ülkenin büyükelçilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç ülkenin büyükelçilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende Yeni Zelanda, Angola ve ABD'nin yeni Ankara büyükelçilerinden güven mektuplarını kabul etti. Törenin ardından büyükelçilerle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştiren Erdoğan, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Yeni Zelenda Büyükelçisi Greg David Lewis, Angola Büyükelçisi Joao Salvador Dos Santos Neto, ABD Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Büyükelçilik mensuplarını takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan, daha sonra Yeni Zelenda Büyükelçisi Lewis, Angola Büyükelçisi Neto ve ABD Büyükelçisi Barrack ile ayrı ayrı görüştü.

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