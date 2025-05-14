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12 Dev Adam’ın FIBA 2027 Dünya Kupası elemeleri programı belli oldu

12 Dev Adam’ın FIBA 2027 Dünya Kupası elemeleri programı belli oldu

FIBA 2027 Dünya Kupası elemeleri kapsamında C Grubu’nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın maç programı belli oldu.

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12 Dev Adam, 27 Ağustos - 12 Eylül 2027 tarihleri arasında Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA 2027 Dünya Kupası'nın elemelerinde boy gösterecek. Milliler bu kapsamda C Grubu'nda Sırbistan, Bosna Hersek ve ön elemelerden gelecek bir takım (Slovakya, İsviçre ya da Ukrayna) ile karşı karşıya gelecek.

Millilerin maç programı da belli oldu. Buna göre, ay-yıldızlılar ilk karşılaşmasında 27 Kasım Perşembe günü evinde Bosna Hersek ile oynayacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın elemelerdeki maç programı şöyle:

27 Kasım Perşembe

Türkiye - Bosna Hersek

30 Kasım Pazar

Ön elemelerden gelecek takım - Türkiye

27 Şubat 2026 Cuma

Sırbistan - Türkiye

2 Mart 2026 Pazartesi

Türkiye - Sırbistan

2 Temmuz 2026 Perşembe

Bosna Hersek - Türkiye

5 Temmuz 2026 Pazar

Türkiye - Ön elemelerden gelecek takım

A Grubu: D Ön Eleme Grubu İkincisi, Gürcistan, A Ön Eleme Grubu Birincisi, İspanya

B Grubu: Yunanistan, Karadağ, Portekiz, B Ön Eleme Grubu Birincisi

C Grubu: TÜRKİYE, Sırbistan, Bosna Hersek, A Ön Eleme Grubu İkincisi (Slovakya, İsviçre ya da Ukrayna)

D Grubu: Büyük Britanya, İtalya, İzlanda, Litvanya

E Grubu: D Ön Eleme Grubu Birincisi, Almanya, İsrail, GKRY

F Grubu: Letonya, Polonya, C Ön Eleme Grubu İkincisi, C Ön Eleme Grubu Birincisi

G Grubu: B Ön Eleme Grubu İkincisi, Fransa, Belçika, Finlandiya

H Grubu: Slovenya, Çekya, İsveç, Estonya

Her grubun ilk üç sırasında yer alacak takımlar, elemelerin ikinci turuna yükselecek ve I, J, K ve L Gruplarını oluşturacak. Bu gruplarda da ilk 3 sırayı alan takımlar FIBA 2027 Dünya Kupası'nda kendilerine yer bulmuş olacaklar.

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