Müsavat Dervişoğlu'ndan Lozan tepkisi: MHP ve DEM aynı çiçeğin tomurcuğu olarak açtı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın fesih kararındaki Lozan'ın hedef alınmasına sert tepki gösterdi. Dervişoğlu, "Bugün aynı çiçeğin tomurcuğu olarak açan MHP ve DEM, 2018'den 2024'e kadar dört seçim boyunca muhalefeti enfekte ettiler. Biri dışarıdan terörize ederek, biri muhalefetmiş gibi görünerek, biri AKP güdümünde, diğeri PKK güdümünde siyaseti durmadan zehirlediler." dedi.

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Terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve kendini fesih kararını açıkladığı kongre sonuç bildirisinde 1924'te imzalanan Lozan Antlaşması'yla ilgili kullanılan ifadeler, kamuoyunda tartışma yarattı.

İYİ Parti, bildirideki ifadelere tepki göstermek amacıyla bu haftaki grup toplantısını Ankara'daki Lozan Parkı'nda gerçekleştirdi. Burada vatandaşlara seslenen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Tapu senedimiz olan Lozan'ı inkar eden, Türkiye'yi inkarcı ve işgalci ilan eden, binlerce evladımızın katiline özgürlük ve siyaset hakkı isteyen, emperyalist güçlerden aldıkları cesaretle hareket eden bu teröristlerle neyin pazarlığını sürdürüyorsunuz?

Terör örgütünün Cumhur ittifakına katılacağını söylemiştim. Sirkin özü budur. Bu bir sirktir, yalanlarla, hokkabazlıklar dolu bir sirktir. Bu sirkte yılanların rengini nasıl değiştirdiğini gösteriyorlar. Papağanlar da ezberletilmiş cümlelerle millete akıl veriyorlar. Her gün vatanın her karışında toplanmalıyız. Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, dün olduğu gibi bugün de tüm vatandır.

"101 yıl sonra bu suikast yine yıkılacaktır"

Sevr'in barış olarak sahnelendiği oyun uygun aktörlerle yeniden karşımızdadır. Emperyalizmin yönetmen olduğu bu oyunda herkesin rolü tek tek dağıtılmıştır. Bu akışa müsaade edersek, hayata geçirilecektir. Garbın afakını çelik zırhlı duvarların sarmasını beklemeyeceğiz. Bu ihaneti durdurmak ve kastedenlerin de hesap vermesinden sorumluyuz. 101 yıl sonra bu suikast yine yıkılacaktır. Bugün ecdadımıza, şehitlerimize sahip çıkma günüdür. İstiklal ve Cumhuriyetimize kast eden kuruluşların hepsi karşımızdadır.

"MHP ve DEM aynı çiçeğin tomurcuğu olarak açtı"

2009'da Osla'da başlatılan 2015'te güya rafa kaldırılan çözüm süreci bugüne kadar sinsice getirildi. Lozan'ın sinsi düşmanları varmış. Demek ki neymiş? Türkiye'ye duyulan kin asla bitmemiş. Lozan'ın gizli maddeleri yokmuş ama sinsi düşmanları varmış. Bugün aynı çiçeğin tomurcuğu olarak açan MHP ve DEM, 2018'den 2024'e kadar dört seçim boyunca muhalefeti enfekte ettiler. Biri dışarıdan terörize ederek, biri muhalefetmiş gibi görünerek, biri AKP güdümünde, diğeri PKK güdümünde siyaseti durmadan zehirlediler.

Kürdü de Türkü de Aleviyi de Sünniyi de tahrik ve tahkir ettiler. Şimdi bu kirli oyunun giriş ve gelişme aşamaları tamamlanmış, artık sonuç aşaması sahneye konulmuştur. Tek tesellim hiçbirinin gizleyecek ve saklayacak bir şeyi kalmamıştır. Sözde kralları gibi müttefikleri de danışmanları da soytarıları da çıplaktır, çırılçıplaktır. Yıllarca PKK yaftasıyla siyaseti kirletip dizayn ederek iktidarda kalanlar, bugün PKK ile ittifaklarını barış diye meşrulaştırıyorlar.

Bu soruları soruyorum kime soruyorum, sadece iktidar görünümlü örgüte değil, muhalefet görünümlü terör sevicilere, oy kaybından korktuğu kadar Türkiye'yi kaybetmekten korkmayanlara, cebinde gezdirdiği kırmızı kartı PKK'nın metnine gösteremeyenlere soruyorum."

CHP'ye de tepki

Dervişoğlu, ana muhalefet partisi CHP'ye de tepki göstererek, "Bunları sadece iktidar görünümlü örgüte değil, muhalefet görünümlü terör sevicilere, oy kaybından korktuğu kadar Türkiye'yi kaybetmekten korkmayanlara, cebinde gezdirdiği kırmızı kartı PKK'nın metnine gösteremeyenlere de söylüyorum" ifadelerini kullandı.