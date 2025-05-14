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Memişoğlu'ndan 'kilo kontrolü' açıklaması: Toplum sağlıklı kalmalı

Memişoğlu'ndan 'kilo kontrolü' açıklaması: Toplum sağlıklı kalmalı

Geçtiğimiz günlerde "Fazla kilolu kişilerin tespit edileceğini" duyuran Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan konuyla ilgili yeni açıklama geldi. Türkiye'de kilo problemi olduğunu kaydeden Memişoğlu, "Toplum sağlıklı kalmalı. Biz sağlıklı toplum, Türkiye için uğraşıyoruz" dedi.

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Memişoğlu, geçtiğimiz gün söylediği 'kilo kontrolü' sözleri hakkında da konuştu.

Memişoğlu, şunları söyledi:

"Kilo sorunumuz var. Toplum sağlıklı kalmalı. Biz sağlıklı toplum, Türkiye için uğraşıyoruz. O yüzden bu farkındalığı kilo anlamında da bağımlılık anlamında da sezaryen anlamında da söylemeye ve sizlere de söyletmeye devam edeceğiz"

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