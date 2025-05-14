Bakan Tekin: Kürtçe eğitimle ilgili tüm adımlar atıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kürtçe eğitimiyle ilgili olarak “her türlü adım atıldı” dedi. Zorunlu eğitimin süresiyle ilgili tartışmalara da değinen Tekin, bazı iş çevrelerinin 12 yıllık zorunlu eğitimden rahatsızlık duyduğunu ve ara eleman temininde zorluk yaşadıklarını ifade etti.

Abone ol

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM’de düzenlenen AKP grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tekin, hem Kürtçe eğitimi hem de kamuoyunda yeniden tartışmaya açılan 12 yıllık zorunlu eğitim süresiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

KÜRTÇE EĞİTİMLE İLGİLİ YAPILMASI GEREKN YAPILDI

Kürtçe eğitimiyle ilgili soruya yanıt veren Tekin, “Kürtçe kurslar, eğitimler açıldı, seçmeli dersler konuldu. Öğretmen atamaları yapıldı. Kültür Bakanlığı tarafından Kürtçe kültür ve sanat eserleri yayınlandı, Kürtçe tiyatro sahnelendi, Kürtçe müzik ve televizyon yayınları yapıldı. Bu konuda atılması gereken her türlü adım atıldı” dedi.

İŞ DÜNYASI ARA ELEMAN BULAMIYOR

Zorunlu eğitimle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin bazı kesimler tarafından eleştirildiğini söyledi. “Bizim açımızdan bir sorun yok ancak sahada, özellikle iş dünyası gibi bazı çevreler rahatsızlıklarını dile getiriyor” diyen Tekin, bu çevrelerin ara eleman bulmakta zorluk yaşadıklarını aktardı.

AKTİF ÇALIŞMA YOK, SÜREÇ İZLENİYOR

Tekin, şu an için zorunlu eğitim süresinin düşürülmesine yönelik aktif bir çalışma yürütülmediğini, yalnızca sürecin izlendiğini belirtti.

Eğitimle ilgili tartışmaların kamuoyunda sürmesinden memnuniyet duyduğunu belirten Tekin, kamuoyundan gelecek talepler doğrultusunda değerlendirme yapılabileceğini de sözlerine ekledi.