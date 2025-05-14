Gece hastaneye koştular hepsinde aynı şikayet! 69 kişi sudan zehirlendi
Bolu'da 69 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri 4 köyde sudan numuneler aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Abone ol
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çamyayla, Örencik, Okçular ve Ilıcakınık köylerinde yaşayan 69 kişi, gece saatlerinde mide bulantısı, kusma, ishal ve karın ağrısı şikayetiyle kentteki hastanelere başvurdu.
Tedavilerinin ardından 69 kişi taburcu edildi. Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, 4 köyde sudan alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.
Olayla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı öğrenildi.