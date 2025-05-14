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Afyonkarahisar'da akraba kavgası! 1'i ağır 3 yaralı

Afyonkarahisar'da akraba kavgası! 1'i ağır 3 yaralı

Afyonkarahisar'da akrabalar arasında alacak meselesinden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

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İddiaya göre Ramazan D. (49), alacak meselesinden aralarında husumet bulunan ağabeyi Osman D. (50) ile Selçuklu Mahallesi 1526 Sokak'taki villada tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Osman D'nin oğlu Mustafa D, (28) tabancayla amcası Ramazan D'ye ateş etti.

Ramazan D, Osman D. ile kavgayı ayırmaya çalışan Yusuf D. (59) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ramazan D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, Mustafa D'yi gözaltına aldı.

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