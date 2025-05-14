Donald Trump, Suudi Arabistan veliahtı, Recep Tayyip Erdoğan ve Şara görüştü

SUUDİ ARABİSTAN'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Recep Tayyip Erdoğan ve Ahmed Şara ile çevrimiçi görüşme yaptı. Son dakika haberini Anadolu Ajansı duyurdu. Trump, Ahmet Şara ile Riyad'da 25 yıl sonra yüzyüze görüşürken, Erdoğan da görüşmeye Türkiye'den çevrim içi olarak iştirak etti. Donald Trump toplantıdan sonra "Muhammed bin Selman ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmemin ardından yeni bir başlangıç yapmaları için Suriye'ye yaptırımları kaldırıyoruz" dedi.

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Ortadoğu turu çerçevesinde Suudi Arabistan'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Riyad'da bir araya geldi. Trump ve Şara'nın buluşması, ABD ve Suriye liderlerinin 25 yıl sonra gerçekleşen ilk görüşmesi oldu. Trump yaptırımları kaldırırken, Şara da ABD'yi petrol aramaya ülkesine davet etti. Erdoğan da 4'lü zirveye katıldı.

Erdoğan çevrim içi katıldı

ABD Başkanı Trump ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın görüşmesine Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da eşlik etti. 25 yıl sonra gerçekleşen tarihi zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da çevrim içi katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çevrim içi toplantıya Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden iştirak etti.

Tarihi bir karar

Erdoğan, Türkiye-ABD-Suudi Arabistan-Suriye çevrim içi toplantısında Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması kararının tarihi önemde olduğunu belirtti

Trump yaptırımı kaldırdı Şara petrol aramaya davet etti

ABD Başkanı Trump görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Muhammed bin Selman ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmemin ardından yeni bir başlangıç yapmaları için Suriye'ye yaptırımları kaldırıyoruz" dedi. Beyaz Saray Sözcüsü ise Şara'nın Amerikan şirketlerini Suriye'de petrol ve gaz sektörüne yatırım yapmaya davet ettiğini söyledi.