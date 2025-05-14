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Petrol Ofisi, UTTS'ye özel yapay zeka destekli sohbet botunu devreye aldı

Petrol Ofisi, UTTS'ye özel yapay zeka destekli sohbet botunu devreye aldı

Türkiye'nin en yaygın Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) ağına sahip akaryakıt şirketi Petrol Ofisi, kullanıcıların UTTS ile ilgili sorularına en hızlı ve kapsamlı yanıtları sunmak için yapay zeka destekli "UTTS için Sor" sohbet botunu devreye aldı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla hayata geçirilen UTTS'ye geçiş sürecinde Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajı için mükelleflere tanınan süre 30 Haziran'da sona eriyor.

Türkiye'nin en yaygın UTTS ağına sahip akaryakıt dağıtım şirketi Petrol Ofisi de UTTS ile ilgili tüketici ihtiyaçlarına yönelik etkili dijital çözümler sunmaya devam ediyor.

Bu bağlamda Petrol Ofisi, UTTS kullanıcılarının geçiş sürecini kolaylıkla yönetebilmelerine ve akıllarına takılan tüm sorulara en hızlı ve doğru şekilde yanıt bulabilmelerine yardımcı olmak amacıyla yapay zeka destekli "UTTS için Sor" isimli sohbet botunu geliştirdi.

Petrol Ofisi internet sitesinin sağ alt köşesinde yer alan sohbet ikonu üzerinden veya istasyonlarda bulunan "Konuşan İstasyon" karekod menüsü aracılığıyla erişilebilen sohbet botu, filo müşterilerinin UTTS ile ilgili merak ettiklerini ihtiyaca yönelik çözümlerle Türkçe ve İngilizce dil seçenekleriyle yanıtlıyor.

Müşteri etkileşimini ve memnuniyetini skorlayabilen, kendini sürekli geliştiren altyapıya sahip yapay zeka botuyla UTTS sürecinin daha anlaşılır ve güvenli bir şekilde yönetilmesi hedefleniyor.

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