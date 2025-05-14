BIST 9.677
DOLAR 38,77
EURO 43,61
ALTIN 4.029,74
HABER /  EKONOMİ

Arzum, ikinci kez 'Tavsiye Şampiyonları' listesinde yer aldı

Arzum, ikinci kez 'Tavsiye Şampiyonları' listesinde yer aldı

Arzum, Kuantum Araştırma'nın Marketing Türkiye işbirliğiyle gerçekleştirdiği "Tavsiye Şampiyonu Markalar" araştırmasında en çok tavsiye edilen markalar arasına girdi.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yenileşim ve kullanıcı deneyimine yönelik stratejik yatırımlarını sürdüren Arzum, tüketici memnuniyeti ve güveniyle tavsiye liderliğini pekiştirdi.

Arzum, bağımsız araştırma şirketi Kuantum'un Marketing Türkiye işbirliğiyle gerçekleştirdiği Tavsiye Şampiyonu Markalar (New Promoter+Sustainability Score) listesinde, "Beyaz Eşya" ve "Küçük Ev Aletleri" kategorilerinde üst üste ikinci kez en çok tavsiye edilen markalar arasında yer aldı.

Araştırma, Mart 2025'te her sektörden ortalama bin kişiyle olmak üzere toplam 6 bin 370 kişiyle yapılan kantitatif çalışmalar doğrultusunda hayata geçirildi. Güven, memnuniyet, sadakat, tavsiye eğilimi ve sürdürülebilirlik gibi kriterler üzerinden markaların tüketici nezdindeki algısını derinlemesine analiz eden araştırmada, 29 farklı sektörde yüzlerce şirket değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arzum Kıdemli Pazarlama Direktörü Mert Uygur, bu kazanımın, uzun vadeli bir stratejinin ve adım adım inşa edilen bir marka yolculuğunun sonucu olduğunu belirtti.

Kullanıcılarla ilişkilerini, yalnızca ürün satın alındığı anda başlayan bir süreç olarak görmediklerine değinen Uygur, şunları kaydetti:

"İlk temas anından başlayarak, alışveriş deneyimi, teknik destek süreçleri, dijital platformlarla etkileşime kadar her noktayı büyük bir özenle kurguluyoruz. Tüm bu temasların toplamı, bize göre bir markanın gerçek değerini oluşturuyor. Kullanıcılarımız, Arzum'u sadece tercih etmekle kalmıyor, aynı zamanda gönül rahatlığıyla tavsiye de ediyor. Müşterilerin güvenini her temas noktasında hissettirmek, ihtiyaçlarını öngörmek ve beklentilerini aşmak, bizim en büyük önceliğimiz olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD-Çin anlaştı 'korku endeksi' 2 Nisan öncesine döndü
ABD-Çin anlaştı 'korku endeksi' 2 Nisan öncesine döndü
AJet'ten 40 dolara yaz kampanyası
AJet'ten 40 dolara yaz kampanyası
ABD Başkanı Trump Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşecek mi?
ABD Başkanı Trump Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşecek mi?
6.0'lık Akdeniz depremi sonrası uzmanlardan korkutan sözler: "Büyük deprem olursa sürpriz olmaz"
6.0'lık Akdeniz depremi sonrası uzmanlardan korkutan sözler: "Büyük deprem olursa sürpriz olmaz"
Fitch’ten ABD-Çin tarifeleri açıklaması: Ticaretin normalleştiğine işaret etmiyor
Fitch’ten ABD-Çin tarifeleri açıklaması: Ticaretin normalleştiğine işaret etmiyor
Tartıştığı annesini boğarak öldürdü
Tartıştığı annesini boğarak öldürdü
Irak'tan acı haber! Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu
Irak'tan acı haber! Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu
Yılmaz Özdil'in PKK feshi rahatsızlığı! En güveniliri DEM'miş sakat birşeyler varmış
Yılmaz Özdil'in PKK feshi rahatsızlığı! En güveniliri DEM'miş sakat birşeyler varmış
İspanya semalarında HÜRJET uçacak anlaşma imzalanıyor
İspanya semalarında HÜRJET uçacak anlaşma imzalanıyor
Aytemiz'den Trabzon'da düzenlenen Arsin Bisiklet Festivali'ne destek
Aytemiz'den Trabzon'da düzenlenen Arsin Bisiklet Festivali'ne destek
TCMB'den dikkat çeken analiz! Altın fiyatlarındaki artış konut ve otomobile talebi artırdı
TCMB'den dikkat çeken analiz! Altın fiyatlarındaki artış konut ve otomobile talebi artırdı
Ford Türkiye, elektrikli yeni binek ve ticari araçlarını tanıttı
Ford Türkiye, elektrikli yeni binek ve ticari araçlarını tanıttı