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Aytemiz'den Trabzon'da düzenlenen Arsin Bisiklet Festivali'ne destek

Aytemiz'den Trabzon'da düzenlenen Arsin Bisiklet Festivali'ne destek

Aytemiz, Trabzon'un Arsin ilçesinde düzenlenen Arsin-Santa-Taşköprü Yol Bisikleti Yarışları ve Halk Bisikleti Festivali'ne bu yıl 3. kez destek sağladı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karadeniz'in doğal güzellikleri eşliğinde gerçekleştirilen organizasyon, Arsin Belediyesi öncülüğünde, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Valiliği, Gümüşhane Valiliği ile Gençlik ve Spor Bakanlığının işbirliğiyle 10 Mayıs'ta düzenlendi.

Açıklamada, Aytemiz'in organizasyona verdiği destekle bölgenin tanıtımına, yerel kalkınmaya ve sosyal yaşama katkı sağlamayı hedeflediği kaydedildi.

Bu yıl 5. yapılan festivalde profesyonel bisikletçilerin yanı sıra her yaştan katılımcı yer aldı. Yanbolu Havzası'nın doğal coğrafyasında gerçekleşen etkinlikte Elit Erkekler, U19 Erkekler ve U17 Erkekler kategorilerinde yarışan sporcular toplamda 250 bin lira ödül için mücadele etti. Etkinlik sonunda yapılan kura çekiminde 50 katılımcıya bisiklet hediye edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aytemiz Kamu ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Yakup Yazar, spora ve sosyal hayata verdikleri önemin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Aytemiz olarak sosyal yaşama ve yerel kalkınmaya destek vermek bizim için büyük önem taşıyor. 2012'den beri bölgede hizmet veren Trabzon dolum tesislerimiz ile halihazırda hem istihdam yaratıyor hem de ikmal kolaylığı sağlıyoruz. Bölgenin tanıtımı açısından büyük önem taşıdığına inandığımız Arsin Bisiklet Festivali'ne 3 yıldır kesintisiz destek veriyoruz. Profesyonel ya da amatör olarak bisiklete ilgi duyan 7'den 77'ye herkese açık bu organizasyonun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz."

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