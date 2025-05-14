BIST 9.700
DOLAR 38,81
EURO 43,48
ALTIN 4.032,59
HABER /  GÜNCEL

CHP’li İnan Akgün Alp hakkında karar! Partiden ihracı isteniyordu

CHP’li İnan Akgün Alp hakkında karar! Partiden ihracı isteniyordu

Kars İl Başkanı’na yönelik sözleri nedeniyle Aralık 2024’te Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen Kars Milletvekili İnan Akgün Alp'e uyarı cezası alarak partide kaldı.

Abone ol

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, CHP Sarıkamış İlçe Kongresi’nde Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir'e yönelik sözleri nedeniyle, Aralık 2024’te Parti Meclisi tarafından kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti.

Sözlü ve yazılı olarak Kars İl Başkanı Uludaşdemir’den ve olaya şahit olan herkesten özür dileyen Alp’e geçen hafta Yüksek Disiplin Kurulu tarafından uyarı cezası verildi.

Parti yetkilileri, parlamentoda CHP Grubu'nun sandalye kaybetmemesi amacıyla sürecin sulh içinde çözülmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

ÖNCEKİ HABERLER
PKK Lozan'ı eleştirince nasıl bölücü oldu Yıldıray Oğur'dan çarpıcı yazı
PKK Lozan'ı eleştirince nasıl bölücü oldu Yıldıray Oğur'dan çarpıcı yazı
Benzinin litresi ne kadar oldu? Motorine bu gece zam yapılacak benzinden yüksek
Benzinin litresi ne kadar oldu? Motorine bu gece zam yapılacak benzinden yüksek
Trump Erdoğan ile anlaştık deyip duyurdu! Suriye yaptırımlarını kaldırıyor
Trump Erdoğan ile anlaştık deyip duyurdu! Suriye yaptırımlarını kaldırıyor
Dolar ve Euro'da tam gaz yükseliş! Alış-satış rakamları
Dolar ve Euro'da tam gaz yükseliş! Alış-satış rakamları
Muğla depremi sonrası o bölgeyi uyardı! 'Ege deprem kümesine dikkat'
Muğla depremi sonrası o bölgeyi uyardı! 'Ege deprem kümesine dikkat'
Eczacıların başı açık açık uyardı! O ilaçların hepsi tehlike saçıyor
Eczacıların başı açık açık uyardı! O ilaçların hepsi tehlike saçıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de
49 ilde mali suç örgütlerine operasyon! 146 şüpheli gözaltına alındı
49 ilde mali suç örgütlerine operasyon! 146 şüpheli gözaltına alındı
Melih Altınok, PKK'nın Lozan'ı hedef almasına ilişkin dikkat çeken yazı
Melih Altınok, PKK'nın Lozan'ı hedef almasına ilişkin dikkat çeken yazı
Ahmet Türk'ten MHP lideri Bahçeli için dikkat çeken sözler
Ahmet Türk'ten MHP lideri Bahçeli için dikkat çeken sözler
Gelecek Partisi'nden AK Parti’ye bir transfer daha! İstifa etti…
Gelecek Partisi'nden AK Parti’ye bir transfer daha! İstifa etti…
Elektronik sigaralar masum değil! Prof. Dr. Emin Akkoyunlu, olumsuz etkilerini sayarak uyardı
Elektronik sigaralar masum değil! Prof. Dr. Emin Akkoyunlu, olumsuz etkilerini sayarak uyardı