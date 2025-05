Eczacıların başı açık açık uyardı! O ilaçların hepsi tehlike saçıyor

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney, "Eczanelerden aldığınız ilaçlar her zaman kayıtlı, her zaman orijinal ve her zaman güvenilirdir. İlaç temininde güvenli ve yasal tek adres eczanelerdir." dedi. Üney, vitamin, mineral ve bitkisel ürünler konusunda halk sağlığını tehdit eden çok ciddi bir tablonun olduğunu belirterek bu ürünlerin bilinçsiz kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

Türk Eczacıları Birliği Konferans Salonu'nda, 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney, bu yılki kutlama temalarını "Sağlık uzakta değil, eczacınla yanında" olarak belirlediklerini ifade ederek hastaların en yakın sağlık danışmanlarının eczacılar olduğunu söyledi.

"GÜVENİLİRLİĞİ SORGULANMIYOR"

Bilimsel birikimlerinin rehberliğinde, hastaların sağlığını korumaya, ilaç tedavilerine destek olmaya ve şifa sunmaya devam ettiklerini anlatan Üney, "Gelişen teknoloji ve erişim olanakları sayesinde hemen her ürüne çok hızlı ulaşılıyor. Ancak bu ürünlerin güvenilir olup olmadığı çoğunlukla sorgulanmıyor. Özellikle pandemi döneminin etkisiyle sosyal medya ve e-ticaret kanalları yaygınlaştı. Bu alanın yeterince denetlenememesi ise sahte ve kontrolsüz ürünlerin piyasada hızla çoğalmasına neden oldu." ifadelerini kullandı.

"İLAÇ TAKİP SİSTEMİ GİBİ ÇÖZÜMLER GEREKİYOR"

Sahte ilaçların, küresel ölçekte ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurgulayan Üney, uluslararası kuruluşlar tarafından bu alanda rapor edilen toplam suç sayısının 2021'e göre yüzde 38'lik bir artış gösterdiğini söyledi. Bu durumla mücadele için yasal düzenlemeler yapılması gerektiğine dikkati çeken Üney, şunları kaydetti:

"Ülkemizde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun uyguladığı ilaç takip sistemi gibi etkin teknolojik çözümler gerekiyor. Çünkü ilaç takip sistemi her bir ilaç kutusuna ayrı bir kimlik vererek üretimden son kullanıcıya kadar izlenmesini ve ilaç güvenliğini sağlıyor. Bu aynı zamanda şu anlama da geliyor, eczanelerden aldığınız ilaçlar her zaman kayıtlı, her zaman orijinal ve her zaman güvenilirdir. İlaç temininde güvenli ve yasal tek adres eczanelerdir."

"HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ÇOK CİDDİ BİR TABLO VAR"

Son yıllarda vitamin, mineral ve bitkisel ürünler konusunda halk sağlığını tehdit eden çok ciddi bir tabloyla karşı karşıya olunduğunu dile getiren Üney, "Söz konusu ürünlerin hiçbir güvenlik bariyeri ve denetim mekanizması bulunmayan internet ortamlarında ve zincir marketlerde satılması, sosyal medya fenomenleri tarafından reklam yolu ile tüketimlerinin körüklenmesi son derece tehlikelidir." diye konuştu.

Üney, ayrıca yüksek dozda ve bilinçsizce kullanılan bitkisel takviyelerin özellikle anne adayları, çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olan vatandaşlar için çok ciddi yan etkilere yol açabileceğini bildirdi.